عبارة صالح سليم وضربات الملاكمة.. حكاية "تيفو" الأهلي والزمالك في القمة

كتب : هند عواد

11:58 ص 02/05/2026
    تيفو جماهير الأهلي (2)
    تيفو جماهير الأهلي (4)
    تيفو جماهير الأهلي (3)
    تيفو جماهير الزمالك (4)
    تيفو جماهير الزمالك (2)
    تيفو جماهير الزمالك (3)
    تيفو جماهير الأهلي (1)
    تيفو جماهير الزمالك (1)
    تيفو جماهير الأهلي (5)

شهدت مباراة الأهلي والزمالك مشهدًا لافتًا صنع الحدث في القمة 132، بخلاف ثلاثية الأحمر التاريخية، فحملت المدرجات رسالة خاصة من الجانبين.

صالح سليم وثابت البطل تصدّرا المشهد في مدرجات الأهلي، وعلى الجانب الآخر كانت هناك رسائل و"لكمات" خاصة من مدرجات الزمالك.

سر "تيفو" جماهير الأهلي

رفعت جماهير الأهلي لافتتين في مدرجات "التالتة شمال"، الأولى: "بجمهوره يقوم.. وباسمه تصنع النجوم"، والثانية: "أول ما بنتخلى عن الحتة دي بنضيع".

وتوسطت هاتين اللافتتين صورة لأسطورتي الأهلي صالح سليم وثابت البطل، وبجوارهما "عم حسين" أقدم مشجعي النادي.

لم يكن اختيار الجماهير لهاتين الشخصيتين هباءً، إذ استوحت الجماهير "التيفو" من اجتماع شهير لصالح سليم مع اللاعبين، حين طالبهم بالتركيز على الملعب وعدم النظر إلى الحكم، وقال جملته الشهيرة: "أهم حاجة نلعب كويس ونمسك أعصابنا.. أول ما بنتخلى عن الحتة دي بنضيع".

سر "تيفو" جماهير الزمالك

في الناحية الأخرى من المدرجات، رفعت جماهير الزمالك "تيفو" باللغة الإنجليزية: "Jab-Cross-Hook"، وهي عبارة شهيرة في الملاكمة تشير إلى أكثر مجموعات اللكمات فاعلية.

ورفعت جماهير الزمالك صورة كرتونية لملاكم يسدد ضربة قاضية، وأرفقتها بعبارة: "هل أنت مستعد؟".

لماذا تكره ميلانيا مشاهد رقص ترامب في المؤتمرات؟
شئون عربية و دولية

لماذا تكره ميلانيا مشاهد رقص ترامب في المؤتمرات؟

بسبب إيران.. ترامب يبدأ معاقبة "الناتو" بسحب بعض قواته من ألمانيا
شئون عربية و دولية

بسبب إيران.. ترامب يبدأ معاقبة "الناتو" بسحب بعض قواته من ألمانيا
إنجاز طبي جديد.. أول عملية إصلاح صمام بالقسطرة ضمن التأمين الشامل
أخبار مصر

إنجاز طبي جديد.. أول عملية إصلاح صمام بالقسطرة ضمن التأمين الشامل
وفاة نعمان الوزير كبير مشجعي النادي الإسماعيلي
رياضة محلية

وفاة نعمان الوزير كبير مشجعي النادي الإسماعيلي
قبل السفر للحج.. طبيبة توضح أهم التطعيمات والنصائح الغذائية لحماية صحتك
نصائح طبية

قبل السفر للحج.. طبيبة توضح أهم التطعيمات والنصائح الغذائية لحماية صحتك

