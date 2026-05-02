"بعد ثلاثية القمة".. موعد مباراة الأهلي المقبلة عقب الفوز على الزمالك بالدوري

شهدت مباراة الأهلي والزمالك مشهدًا لافتًا صنع الحدث في القمة 132، بخلاف ثلاثية الأحمر التاريخية، فحملت المدرجات رسالة خاصة من الجانبين.

صالح سليم وثابت البطل تصدّرا المشهد في مدرجات الأهلي، وعلى الجانب الآخر كانت هناك رسائل و"لكمات" خاصة من مدرجات الزمالك.

سر "تيفو" جماهير الأهلي

رفعت جماهير الأهلي لافتتين في مدرجات "التالتة شمال"، الأولى: "بجمهوره يقوم.. وباسمه تصنع النجوم"، والثانية: "أول ما بنتخلى عن الحتة دي بنضيع".

وتوسطت هاتين اللافتتين صورة لأسطورتي الأهلي صالح سليم وثابت البطل، وبجوارهما "عم حسين" أقدم مشجعي النادي.

لم يكن اختيار الجماهير لهاتين الشخصيتين هباءً، إذ استوحت الجماهير "التيفو" من اجتماع شهير لصالح سليم مع اللاعبين، حين طالبهم بالتركيز على الملعب وعدم النظر إلى الحكم، وقال جملته الشهيرة: "أهم حاجة نلعب كويس ونمسك أعصابنا.. أول ما بنتخلى عن الحتة دي بنضيع".

سر "تيفو" جماهير الزمالك

في الناحية الأخرى من المدرجات، رفعت جماهير الزمالك "تيفو" باللغة الإنجليزية: "Jab-Cross-Hook"، وهي عبارة شهيرة في الملاكمة تشير إلى أكثر مجموعات اللكمات فاعلية.

ورفعت جماهير الزمالك صورة كرتونية لملاكم يسدد ضربة قاضية، وأرفقتها بعبارة: "هل أنت مستعد؟".

اقرأ أيضًا:

"ساعد شوبير".. زيزو يخطف الأنظار في مباراة القمة أمام الزمالك

