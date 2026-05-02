بيكهام يثير الغضب في الأهلي واتجاه لمعاقبته.. تفاصيل

كتب- رمضان حسن

03:40 م 02/05/2026 تعديل في 03:44 م

أحمد رمضان بيكهام

أثار أحمد رمضان بيكهام لاعب الأهلي، غضب الجهاز الفني للفريق بقيادة ييس توروب ومدير الكرة وليد صلاح الدين بعدما نشر رسالة غامضة أمس عبر حسابه علي "انستجرام"، احتفالاً بفوز الفريق الأحمر في مباراة القمة.

وكتب بيكهام الذي شارك أساسيًا أمس ضد الزمالك وقدّم مباراة كبيرة وظهر بمستوي نال عليه إشادة الجميع، رسالة مفادها أنه تعرض لصعوبات كبيرة داخل الأهلي وواجه أمورًا غير جيدة لكنه نجح في التغلب عليها.

وقال بيكهام في رسالته :" الحمد لله ربنا كبير ومبيضيعش تعب حد، رغم كل اللي حصل معايا الفترة اللي فاتت بس فعلا ربنا كبير.. الحمد لله".

وقال مصدر في الأهلي إن ما كتبه بيكهام أثار غضب الجهاز الفني ومدير الكرة الذي سبق وأن حذر لاعبيه وهددهم بالعقوبات في حالة كتابة أي منشور عبر مواقع التواصل يثير الجدل ويفتح الباب أمام الإعلام والجماهير للحديث عن وجود أزمات في الفريق أو شعور بالظلم.

ووفقا للمصدر ذاته، فإن مدير الكرة سيقوم بالتحقيق مع بيكهام عما قصده من وراء المنشور وقد يتم توقيع عقوبة مالية عليه وفقا للائحة المعمول بها.

وحقق الأهلي فوزًا هامًا أمس علي الزمالك في مباراة القمة بثلاثية نظيفة شارك فيها بيكهام بشكل أساسي بدلا من محمد هاني الذي غاب للإيقاف.

