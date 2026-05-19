مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

تشيلسي

- -
22:15

توتنهام هوتسبر

الدوري الإنجليزي

بورنموث

- -
21:30

مانشستر سيتي

جميع المباريات

إعلان

طارق يحيى يوجه رسالة قوية للاعبي الزمالك: "لازم تحسوا بالذنب وتصالحوا الجمهور"

كتب : محمد خيري

01:54 م 19/05/2026 تعديل في 01:57 م
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    طارق يحيى
  • عرض 8 صورة
    طارق يحيى
  • عرض 8 صورة
    طارق يحيى في دورة رمضانية
  • عرض 8 صورة
    طارق يحيى يقدم واجب العزاء في شقيق المخرج خالد جلال
  • عرض 8 صورة
    طارق يحيى
  • عرض 8 صورة
    طارق يحيى
  • عرض 8 صورة
    طارق يحيى

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وجّه طارق يحيى، نجم الزمالك السابق، رسالة قوية إلى لاعبي الفريق الأبيض، قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا، مطالبًا إياهم بضرورة رد الفعل في المباراة وتصحيح المسار بعد خسارة نهائي الكونفدرالية.

تصريحات طارق يحيى

وقال طارق يحيى خلال تصريحاته عبر برنامج “اللعيب” على قناة MBC مصر: “مش عايزنا نتكلم بقسوة على لاعبي الزمالك بعد خسارة نهائي الكونفدرالية، ركلات الترجيح، لكن لازم نكون واضحين في بعض الأمور”.

وأضاف: “الكرة فيها ضغوط كبيرة في الأمتار الأخيرة، ومش كل شيء يُحاسَب بنفس الشكل، زي ما حصل في مباريات كبيرة بأوروبا، مثل فوز أرسنال الصعب على بيرنلي بهدف وحيد رغم الفرص الكثيرة”.

وتابع: “اللي حصل في النهائي ممكن يحصل لأي فريق، لكن المهم إن اللاعبين لازم يكون عندهم رد فعل، ومفيش وقت للانهيار أو فقدان التركيز”.

رسالة قوية للاعبي الزمالك

وشدد: “أنا مش عايز كل شوية نفتح نفس الموضوع، فاضل مباراة مهمة لازم الفريق يكسبها علشان يفرح الجمهور”.

واختتم تصريحاته قائلاً: “لازم لاعيبة الزمالك تحس بالمسؤولية والذنب عما حدث في نهائي الكونفدرالية، وتنزل الملعب بكرة وتكسب وتحسم الدوري وتتصالح مع الجماهير”.

اقرأ أيضا:

بعد تنازل سيراميكا.. كم عدد جماهير الزمالك في مباراة حسم الدوري؟

رابطة الأندية: الزمالك سيشارك في بطولة أفريقيا وأبوريدة سيتدخل

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

طارق يحيى الزمالك الدوري المصري سيراميكا كليوباترا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

حيرة في حراسة المرمي.. تشكيل الأهلي المتوقع ضد المصري البورسعيدي
رياضة محلية

حيرة في حراسة المرمي.. تشكيل الأهلي المتوقع ضد المصري البورسعيدي
قرار نهائي في الزمالك بشأن مصير معتمد جمال وموعد رحيله
رياضة محلية

قرار نهائي في الزمالك بشأن مصير معتمد جمال وموعد رحيله
بالصور.. وئام مجدي بإطلالة كاجوال أنيقة
زووم

بالصور.. وئام مجدي بإطلالة كاجوال أنيقة

خطة تشغيل أتوبيسات النقل العام بالقاهرة في عيد الأضحى 2026
أخبار مصر

خطة تشغيل أتوبيسات النقل العام بالقاهرة في عيد الأضحى 2026
5 أسباب منها "السوسة".. لماذا قفزت أسعار الطماطم إلى 70 جنيها للكيلو؟
اقتصاد

5 أسباب منها "السوسة".. لماذا قفزت أسعار الطماطم إلى 70 جنيها للكيلو؟

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

مجزرة أبنوب.. 15 دقيقة رعب عاشتها أسيوط- (تغطية خاصة)
5 أسباب منها "السوسة".. لماذا قفزت أسعار الطماطم إلى 70 جنيها للكيلو؟
تأكيدًا لمصراوي.. محافظة القاهرة توضح موقف توصيل المرافق لأصحاب نموذج 10
رسميًا.. إجازة عيد الأضحى 2026 للموظفين 6 أيام
بعد افتتاح الدلتا الجديدة .. هل تحقق مصر الاكتفاء الذاتي من القمح؟
بعد التصريح بدفنهم.. خروج جثامين ضحايا إطلاق النار بأبنوب من المستشفى- صور وفيديو