الزمالك يرد على بيان سيراميكا كليوباترا ويفجر مفاجأة حول التذاكر

وجّه طارق يحيى، نجم الزمالك السابق، رسالة قوية إلى لاعبي الفريق الأبيض، قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا، مطالبًا إياهم بضرورة رد الفعل في المباراة وتصحيح المسار بعد خسارة نهائي الكونفدرالية.

تصريحات طارق يحيى

وقال طارق يحيى خلال تصريحاته عبر برنامج “اللعيب” على قناة MBC مصر: “مش عايزنا نتكلم بقسوة على لاعبي الزمالك بعد خسارة نهائي الكونفدرالية، ركلات الترجيح، لكن لازم نكون واضحين في بعض الأمور”.

وأضاف: “الكرة فيها ضغوط كبيرة في الأمتار الأخيرة، ومش كل شيء يُحاسَب بنفس الشكل، زي ما حصل في مباريات كبيرة بأوروبا، مثل فوز أرسنال الصعب على بيرنلي بهدف وحيد رغم الفرص الكثيرة”.

وتابع: “اللي حصل في النهائي ممكن يحصل لأي فريق، لكن المهم إن اللاعبين لازم يكون عندهم رد فعل، ومفيش وقت للانهيار أو فقدان التركيز”.

رسالة قوية للاعبي الزمالك

وشدد: “أنا مش عايز كل شوية نفتح نفس الموضوع، فاضل مباراة مهمة لازم الفريق يكسبها علشان يفرح الجمهور”.

واختتم تصريحاته قائلاً: “لازم لاعيبة الزمالك تحس بالمسؤولية والذنب عما حدث في نهائي الكونفدرالية، وتنزل الملعب بكرة وتكسب وتحسم الدوري وتتصالح مع الجماهير”.

