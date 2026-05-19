إعلان

بورصة طهران تعود إلى التداول بعد 80 يوماً من التوقف بسبب الحرب

كتب : ميريت نادي

02:13 م 19/05/2026

بورصة طهران

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

افتتحت البورصة الإيرانية اليوم الثلاثاء 19 مايو، جلسات التداول في بورصة طهران بمراسم قرع الجرس، بحضور كبار مسؤولي سوق رأس المال في قاعة سعادت آباد، وذلك بعد توقف دام نحو 80 يوماً بسبب تداعيات الحرب، وفقاً لما أورده موقع "اقتصاد أونلاين" الإيراني.

استئناف التداول الجزئي في سوق الأسهم

وأفاد التلفزيون الإيراني بأنه تم استئناف التداول الجزئي في سوق الأسهم، إلى جانب إعادة تداول أسهم عدد من الشركات، من بينها بنوك وشركات لصناعة السيارات، في حين لا تزال أكثر من 40 شركة متضررة من الحرب خارج نطاق التداول، معظمها تنتمي إلى قطاعي الكيماويات والمعادن الأساسية.

القيمة السوقية بالدولار لبورصة طهران

وبحسب الموقع، بلغت القيمة السوقية بالدولار نحو 69.36 مليار دولار، وهو أدنى مستوى تصل إليه السوق الإيرانية منذ يونيو 2019، ما يعكس حجم الضغوط التي تعرض لها الاقتصاد وسوق المال خلال الفترة الماضية.

ارتفاع المؤشر العام للسوق

كما أشارت التقارير إلى تحول المؤشر العام للسوق إلى المنطقة الإيجابية مدعوماً بموجة صعود في عدد من القطاعات، حيث سجلت الأسهم الخضراء نحو 40% من إجمالي الرموز المتداولة خلال أول 15 دقيقة من الجلسة.

وارتفعت قيمة أوامر الشراء إلى 2.8 هيمات، مقابل تراجع سلة العروض إلى 8.5 هيمات، فيما تركزت أكبر تدفقات السيولة الصغيرة في قطاعات المعادن، والأسمنت، والأدوية، والأغذية، والمعادن غير الفلزية، إضافة إلى المنتجات البترولية.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

التداول البورصة المصرية الحرب الأمريكية الإيرانية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إجازة عيد الأضحى 2026 للقطاع الخاص.. قرار مرتقب من وزارة العمل
أخبار مصر

إجازة عيد الأضحى 2026 للقطاع الخاص.. قرار مرتقب من وزارة العمل
الأهلي يفتح ملف تجديد عقد مصطفي شوبير وشروط الشحات تؤجل توقيعه
رياضة محلية

الأهلي يفتح ملف تجديد عقد مصطفي شوبير وشروط الشحات تؤجل توقيعه
مجزرة أبنوب.. 15 دقيقة رعب عاشتها أسيوط- (تغطية خاصة)
أخبار المحافظات

مجزرة أبنوب.. 15 دقيقة رعب عاشتها أسيوط- (تغطية خاصة)
قرار جديد بشأن مؤسس "بيت فاطم" في اتهامه بهتك عرض 4 فتيات
حوادث وقضايا

قرار جديد بشأن مؤسس "بيت فاطم" في اتهامه بهتك عرض 4 فتيات
بالصور.. قميص ليفربول الذي لن يرتديه محمد صلاح
رياضة عربية وعالمية

بالصور.. قميص ليفربول الذي لن يرتديه محمد صلاح

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

مجزرة أبنوب.. 15 دقيقة رعب عاشتها أسيوط- (تغطية خاصة)
5 أسباب منها "السوسة".. لماذا قفزت أسعار الطماطم إلى 70 جنيها للكيلو؟
تأكيدًا لمصراوي.. محافظة القاهرة توضح موقف توصيل المرافق لأصحاب نموذج 10
رسميًا.. إجازة عيد الأضحى 2026 للموظفين 6 أيام
بعد افتتاح الدلتا الجديدة .. هل تحقق مصر الاكتفاء الذاتي من القمح؟
بعد التصريح بدفنهم.. خروج جثامين ضحايا إطلاق النار بأبنوب من المستشفى- صور وفيديو