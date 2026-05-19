نقطة واحدة تفصل الفريق الأول لنادي الزمالك، عن التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز، قبل المواجهة الحاسمة أمام سيراميكا كليوباترا في الجولة الأخيرة، والمقرر لها مساء غدا الأربعاء.

ماذا يحتاج الزمالك لحسم الدوري؟

يكفي الزمالك الحصول على نقطة واحدة فقط من مواجهة سيراميكا كليوباترا لحسم لقب الدوري رسميًا، دون النظر إلى نتائج منافسيه، حيث يضمن الوصول إلى 54 نقطة، وهو رصيد لا يمكن لأي من بيراميدز أو الأهلي تجاوزه في الجولة الأخيرة.

سيناريوهات تتويج الزمالك بالدوري

الفوز على سيراميكا كليوباترا: يتوج الزمالك بطلاً للدوري رسميًا.

التعادل مع سيراميكا كليوباترا: يحسم الزمالك اللقب أيضًا دون انتظار نتائج المنافسين.

الخسارة أمام سيراميكا كليوباترا: يتوج الزمالك باللقب بشرط تعثر بيراميدز أمام سموحة بالتعادل أو الخسارة، وعدم فوز الأهلي على المصري.

ترتيب مجموعة التتويج قبل الجولة الأخيرة

1- الزمالك – 53 نقطة.

2- بيراميدز – 51 نقطة.

3- الأهلي – 50 نقطة.

4- سيراميكا كليوباترا – 44 نقطة.

5- المصري – 40 نقطة.

6- إنبي – 36 نقطة.

7- سموحة – 31 نقطة.

موعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا

ويستضيف الزمالك نظيره سيراميكا كليوباترا في تمام الثامنة مساء الأربعاء، في مباراة يدخلها الفريق متصدرًا جدول الترتيب برصيد 53 نقطة، وبفارق نقطتين عن بيراميدز صاحب المركز الثاني، وثلاث نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثالث.

وسوف تشهد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا، حضور جماهيري كامل للفريق الأبيض، يقدر بـ 40 ألف مشجع، بعد تنازل سيراميكا عن حصته في التذاكر.

اقرأ أيضا:

بعد تنازل سيراميكا.. كم عدد جماهير الزمالك في مباراة حسم الدوري؟

رابطة الأندية: الزمالك سيشارك في بطولة أفريقيا وأبوريدة سيتدخل