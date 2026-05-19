مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

تشيلسي

- -
22:15

توتنهام هوتسبر

الدوري الإنجليزي

بورنموث

- -
21:30

مانشستر سيتي

جميع المباريات

إعلان

3 فرص لفوز الزمالك بالدوري حتى لو خسر أمام سيراميكا

كتب : محمد خيري

11:43 ص 19/05/2026 تعديل في 12:19 م
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    أحداث الشوط الأول من مباراة الزمالك واتحاد العاصمة بنهائي الكونفدرالية (4)
  • عرض 12 صورة
    أحداث الشوط الأول من مباراة الزمالك واتحاد العاصمة بنهائي الكونفدرالية (3)
  • عرض 12 صورة
    أحداث الشوط الأول بين الزمالك واتحاد العاصمة (6)
  • عرض 12 صورة
    أحداث الشوط الأول بين الزمالك واتحاد العاصمة (1)
  • عرض 12 صورة
    جمهور الزمالك في ستاد القاهرة قبل نهائي الكونفدرالية
  • عرض 12 صورة
    لاعبو الزمالك قبل نهائي الكونفدرالية
  • عرض 12 صورة
    الزمالك ضد اتحاد العاصمة (5)
  • عرض 12 صورة
    الزمالك ضد اتحاد العاصمة (6)
  • عرض 12 صورة
    أحداث الشوط الأول بين الزمالك واتحاد العاصمة (3)
  • عرض 12 صورة
    أحداث الشوط الأول بين الزمالك واتحاد العاصمة (5)
  • عرض 12 صورة
    أحداث الشوط الأول بين الزمالك واتحاد العاصمة (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نقطة واحدة تفصل الفريق الأول لنادي الزمالك، عن التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز، قبل المواجهة الحاسمة أمام سيراميكا كليوباترا في الجولة الأخيرة، والمقرر لها مساء غدا الأربعاء.

ماذا يحتاج الزمالك لحسم الدوري؟

يكفي الزمالك الحصول على نقطة واحدة فقط من مواجهة سيراميكا كليوباترا لحسم لقب الدوري رسميًا، دون النظر إلى نتائج منافسيه، حيث يضمن الوصول إلى 54 نقطة، وهو رصيد لا يمكن لأي من بيراميدز أو الأهلي تجاوزه في الجولة الأخيرة.

سيناريوهات تتويج الزمالك بالدوري

الفوز على سيراميكا كليوباترا: يتوج الزمالك بطلاً للدوري رسميًا.

التعادل مع سيراميكا كليوباترا: يحسم الزمالك اللقب أيضًا دون انتظار نتائج المنافسين.

الخسارة أمام سيراميكا كليوباترا: يتوج الزمالك باللقب بشرط تعثر بيراميدز أمام سموحة بالتعادل أو الخسارة، وعدم فوز الأهلي على المصري.

ترتيب مجموعة التتويج قبل الجولة الأخيرة

1- الزمالك – 53 نقطة.
2- بيراميدز – 51 نقطة.
3- الأهلي – 50 نقطة.
4- سيراميكا كليوباترا – 44 نقطة.
5- المصري – 40 نقطة.
6- إنبي – 36 نقطة.
7- سموحة – 31 نقطة.

موعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا

ويستضيف الزمالك نظيره سيراميكا كليوباترا في تمام الثامنة مساء الأربعاء، في مباراة يدخلها الفريق متصدرًا جدول الترتيب برصيد 53 نقطة، وبفارق نقطتين عن بيراميدز صاحب المركز الثاني، وثلاث نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثالث.

وسوف تشهد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا، حضور جماهيري كامل للفريق الأبيض، يقدر بـ 40 ألف مشجع، بعد تنازل سيراميكا عن حصته في التذاكر.

اقرأ أيضا:

بعد تنازل سيراميكا.. كم عدد جماهير الزمالك في مباراة حسم الدوري؟

رابطة الأندية: الزمالك سيشارك في بطولة أفريقيا وأبوريدة سيتدخل

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك الدوري المصري سيراميكا كليوباترا الأهلي بيراميدز

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

خطة تشغيل أتوبيسات النقل العام بالقاهرة في عيد الأضحى 2026
أخبار مصر

خطة تشغيل أتوبيسات النقل العام بالقاهرة في عيد الأضحى 2026
بمكافأة 2000 جنيه.. التعليم تشكل غرف عمليات لمتابعة امتحانات الدبلومات
مدارس

بمكافأة 2000 جنيه.. التعليم تشكل غرف عمليات لمتابعة امتحانات الدبلومات
إيبولا يهدد العالم والصحة العالمية تدق ناقوس الخطر بعد ارتفاع أعداد الوفيات
شئون عربية و دولية

إيبولا يهدد العالم والصحة العالمية تدق ناقوس الخطر بعد ارتفاع أعداد الوفيات
مجزرة أبنوب.. 15 دقيقة رعب عاشتها أسيوط- (تغطية خاصة)
أخبار المحافظات

مجزرة أبنوب.. 15 دقيقة رعب عاشتها أسيوط- (تغطية خاصة)
قرار نهائي في الزمالك بشأن مصير معتمد جمال وموعد رحيله
رياضة محلية

قرار نهائي في الزمالك بشأن مصير معتمد جمال وموعد رحيله

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

مجزرة أبنوب.. 15 دقيقة رعب عاشتها أسيوط- (تغطية خاصة)
5 أسباب منها "السوسة".. لماذا قفزت أسعار الطماطم إلى 70 جنيها للكيلو؟
تأكيدًا لمصراوي.. محافظة القاهرة توضح موقف توصيل المرافق لأصحاب نموذج 10
رسميًا.. إجازة عيد الأضحى 2026 للموظفين 6 أيام
بعد افتتاح الدلتا الجديدة .. هل تحقق مصر الاكتفاء الذاتي من القمح؟
بعد التصريح بدفنهم.. خروج جثامين ضحايا إطلاق النار بأبنوب من المستشفى- صور وفيديو