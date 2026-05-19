"قبل جولة الحسم".. ماذا يحتاج بيراميدز للتتويج بلقب الدوري؟

كتب : يوسف محمد

12:01 م 19/05/2026 تعديل في 12:19 م
تنتظر الجماهير المصرية متابعة مجموعة من المباريات القوية في بطولة الدوري المصري "دوري نايل" غدا الأربعاء، حيث تلعب مباريات الجولة الأخيرة بمرحلة التتويج بالدوري.

وتقام 3 مباريات قوية في بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل" غدا، إذ يلاقي نادي الزمالك نظيره سيراميكا كليوباترا، فيما سيلاقي الأهلي فريق المصري البورسعيدي، على أن يلاقي بيراميدز فريق سموحة.

وحتى الآن لم يتم حسم لقب الدوري المصري في الموسم الحالي، إذ لا يزال يمتلك الثلاثي الأهلي والزمالك وبيراميدز، الفرص للتتويج بلقب البطولة ويتمسك كل فريق بحظوظه في التتويج.

ماذا يحتاج بيراميدز لحسم لقب الدوري لصالحه؟

ويحتل فريق بيراميدز حاليا المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز "دوري نايل"، برصيد 51 نقطة.

ويمتلك نادي بيراميدز فرصة للتتويج بلقب الدوري المصري في الموسم الحالي، للمرة الأولى في تاريخه.

ويحتاج بيراميدز للفوز في مباراة الغد أمام سموحة، مع هزيمة نادي الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا.

جدول ترتيب الأهلي والزمالك وبيراميدز في الدوري المصري

ويحتل نادي الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري المصري "دوري نايل"، برصيد 53 نقطة، يليه فريق بيراميدز برصيد 51 نقطة.

ويأتي النادي الأهلي في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري "دوري نايل"، برصيد 50 نقطة.

خطة تشغيل أتوبيسات النقل العام بالقاهرة في عيد الأضحى 2026
وول ستريت جورنال: ترامب كان يميل لتنفيذ هجوم على إيران
مجزرة أبنوب.. القصة الكاملة لـ "معركة الجيب والرشاش" في أسيوط
زيارة بوتين إلى بكين.. ما أبرز الملفات على طاولة المباحثات بين الرئيسين
مجزرة أبنوب.. 15 دقيقة رعب عاشتها أسيوط- (تغطية خاصة)

