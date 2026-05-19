تتجه الأنظار مساء الأربعاء إلى الجولة السابعة والأخيرة من مرحلة حسم لقب الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026، والتي تشهد ثلاث مواجهات مصيرية ستحدد هوية بطل المسابقة في ظل استمرار المنافسة بين الزمالك وبيراميدز والأهلي حتى الأمتار الأخيرة من الموسم.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب مجموعة التتويج برصيد 53 نقطة، متقدمًا بفارق نقطتين عن بيراميدز صاحب المركز الثاني، فيما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 50 نقطة، لتبقى حظوظ الفرق الثلاثة قائمة في سباق اللقب قبل الجولة الختامية.

سيناريوهات حسم لقب الدوري المصري

يدخل الزمالك الجولة الأخيرة وهو الأقرب للتتويج، إذ يكفيه الفوز أو التعادل أمام سيراميكا كليوباترا لحسم لقب الدوري رسميًا دون النظر إلى نتائج المنافسين.

في المقابل، يحتاج بيراميدز إلى تحقيق الفوز على سموحة، مع خسارة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا، من أجل خطف صدارة الترتيب والتتويج باللقب.

أما الأهلي، فتبدو مهمته الأكثر تعقيدًا، حيث يتعين عليه الفوز على المصري، مع خسارة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا، وتعثر بيراميدز أمام سموحة بالتعادل أو الهزيمة، حتى يتمكن من اعتلاء القمة والتتويج بالدوري.

مباريات الجولة السابعة من مرحلة الحسم

الزمالك × سيراميكا كليوباترا.

الأهلي × المصري البورسعيدي.

بيراميدز × سموحة.

جدول ترتيب مجموعة التتويج بالدوري المصري

1- الزمالك – 53 نقطة.

2- بيراميدز – 51 نقطة.

3- الأهلي – 50 نقطة.

4- سيراميكا كليوباترا – 44 نقطة.

5- المصري البورسعيدي – 40 نقطة.

6- إنبي – 36 نقطة.

7- سموحة – 31 نقطة.

وتنطلق المباريات الثلاث في توقيت واحد مساء الأربعاء الثامنة مساء، في جولة مرتقبة ستحدد بطل الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026.