مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

تشيلسي

- -
22:15

توتنهام هوتسبر

الدوري الإنجليزي

بورنموث

- -
21:30

مانشستر سيتي

جميع المباريات

إعلان

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مباريات الحسم

كتب : محمد الميموني

11:57 ص 19/05/2026
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    الاهلي (2)
  • عرض 7 صورة
    بيراميدز (3)
  • عرض 7 صورة
    بيراميدز
  • عرض 7 صورة
    الزمالك
  • عرض 7 صورة
    الاهلي
  • عرض 7 صورة
    بيراميدز (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تتجه الأنظار مساء الأربعاء إلى الجولة السابعة والأخيرة من مرحلة حسم لقب الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026، والتي تشهد ثلاث مواجهات مصيرية ستحدد هوية بطل المسابقة في ظل استمرار المنافسة بين الزمالك وبيراميدز والأهلي حتى الأمتار الأخيرة من الموسم.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب مجموعة التتويج برصيد 53 نقطة، متقدمًا بفارق نقطتين عن بيراميدز صاحب المركز الثاني، فيما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 50 نقطة، لتبقى حظوظ الفرق الثلاثة قائمة في سباق اللقب قبل الجولة الختامية.

سيناريوهات حسم لقب الدوري المصري

يدخل الزمالك الجولة الأخيرة وهو الأقرب للتتويج، إذ يكفيه الفوز أو التعادل أمام سيراميكا كليوباترا لحسم لقب الدوري رسميًا دون النظر إلى نتائج المنافسين.

في المقابل، يحتاج بيراميدز إلى تحقيق الفوز على سموحة، مع خسارة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا، من أجل خطف صدارة الترتيب والتتويج باللقب.

أما الأهلي، فتبدو مهمته الأكثر تعقيدًا، حيث يتعين عليه الفوز على المصري، مع خسارة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا، وتعثر بيراميدز أمام سموحة بالتعادل أو الهزيمة، حتى يتمكن من اعتلاء القمة والتتويج بالدوري.

مباريات الجولة السابعة من مرحلة الحسم
الزمالك × سيراميكا كليوباترا.
الأهلي × المصري البورسعيدي.
بيراميدز × سموحة.

جدول ترتيب مجموعة التتويج بالدوري المصري

1- الزمالك – 53 نقطة.
2- بيراميدز – 51 نقطة.
3- الأهلي – 50 نقطة.
4- سيراميكا كليوباترا – 44 نقطة.
5- المصري البورسعيدي – 40 نقطة.
6- إنبي – 36 نقطة.
7- سموحة – 31 نقطة.

اقرأ ايضًا:
صدامان في البريميرليج.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

بعد خسارة الاتحاد السكندري.. جدول ترتيب مرحلة الهبوط بالدوري المصري

وتنطلق المباريات الثلاث في توقيت واحد مساء الأربعاء الثامنة مساء، في جولة مرتقبة ستحدد بطل الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مصانع سكر قوص مرحلة الحسم الزمالك الأهلي بيراميدز

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

وول ستريت جورنال: ترامب كان يميل لتنفيذ هجوم على إيران
شئون عربية و دولية

وول ستريت جورنال: ترامب كان يميل لتنفيذ هجوم على إيران
بالصور.. وئام مجدي بإطلالة كاجوال أنيقة
زووم

بالصور.. وئام مجدي بإطلالة كاجوال أنيقة

مجزرة أبنوب.. القصة الكاملة لـ "معركة الجيب والرشاش" في أسيوط
أخبار المحافظات

مجزرة أبنوب.. القصة الكاملة لـ "معركة الجيب والرشاش" في أسيوط
قرار نهائي في الزمالك بشأن مصير معتمد جمال وموعد رحيله
رياضة محلية

قرار نهائي في الزمالك بشأن مصير معتمد جمال وموعد رحيله
بمكافأة 2000 جنيه.. التعليم تشكل غرف عمليات لمتابعة امتحانات الدبلومات
مدارس

بمكافأة 2000 جنيه.. التعليم تشكل غرف عمليات لمتابعة امتحانات الدبلومات

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

مجزرة أبنوب.. 15 دقيقة رعب عاشتها أسيوط- (تغطية خاصة)
5 أسباب منها "السوسة".. لماذا قفزت أسعار الطماطم إلى 70 جنيها للكيلو؟
تأكيدًا لمصراوي.. محافظة القاهرة توضح موقف توصيل المرافق لأصحاب نموذج 10
رسميًا.. إجازة عيد الأضحى 2026 للموظفين 6 أيام
بعد افتتاح الدلتا الجديدة .. هل تحقق مصر الاكتفاء الذاتي من القمح؟
بعد التصريح بدفنهم.. خروج جثامين ضحايا إطلاق النار بأبنوب من المستشفى- صور وفيديو