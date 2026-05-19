توروب يودع الأهلي وجلسة "الخميس" لفسخ التعاقد.. مصدر يكشف التفاصيل

كتب : رمضان حسن

11:51 ص 19/05/2026
يعقد النادي الأهلي جلسة حاسمة يوم الخميس المقبل مع مدير أعمال الدنماركي ييس توروب المدير الفني لإنهاء علاقته رسميًا بالفريق بعد أن تم الاستقرار على رحيله دون الانتظار لنهاية شهر يونيو المقبل وفسخ التعاقد بالتراضي.

تفاصيل رحيل توروب عن الأهلي

وقال مصدر بالأهلي لـ مصراوي، إن النادي اتفق مع توروب على الرحيل بعد مباراة المصري على أن يحصل على راتب 5 أشهر بقيمة إجمالية 800 ألف دولار، بخلاف ما سيتقاضاه معاونوه الأجانب الذين سيحصلون علي 400 ألف دولار ليصل إجمالي المبلغ في النهاية لمليون و200 ألف دولار.

وأوضح المصدر أن ياسين منصور نائب رئيس النادي سيتحمل جزء من المبلغ والبقية من خزينة القلعة الحمراء وأيضًا من شركة الأهلي لكرة القدم.

وكشف، أن المدرب الدنماركي سيودع جماهير الأهلي عقب مباراة المصري البورسعيدي التي تقام غدٍ الأربعاء في ختام مسابقة الدوري ليكون أمام إدارة النادي متسع من الوقت للبحث عن مدرب أجنبي جديد دون الانتظار لنهاية يونيو المقبل.

مجزرة أبنوب.. القصة الكاملة لـ "معركة الجيب والرشاش" في أسيوط
