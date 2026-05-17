تعليق مثير من خالد الغندور بعد خسارة الزمالك للكونفدرالية

كتب : محمد خيري

11:52 ص 17/05/2026 تعديل في 11:54 ص
    حزن لاعبي الزمالك بعد خسارة الكونفدرالية 2026 (3)
    حزن لاعبي الزمالك بعد خسارة الكونفدرالية 2026 (22)
    حزن لاعبي الزمالك بعد خسارة الكونفدرالية 2026 (23)
    حزن لاعبي الزمالك بعد خسارة الكونفدرالية 2026 (6)
    حزن لاعبي الزمالك بعد خسارة الكونفدرالية 2026 (21)
    حزن لاعبي الزمالك بعد خسارة الكونفدرالية 2026 (1)
    حزن لاعبي الزمالك بعد خسارة الكونفدرالية 2026 (4)
    حزن لاعبي الزمالك بعد خسارة الكونفدرالية 2026 (2)
    أحداث الشوط الثاني من مباراة الزمالك واتحاد العاصمة (13)
    أحداث الشوط الثاني من مباراة الزمالك واتحاد العاصمة (18)
    أحداث الشوط الثاني من مباراة الزمالك واتحاد العاصمة (17)
    أحداث الشوط الثاني من مباراة الزمالك واتحاد العاصمة (16)
    أحداث الشوط الثاني من مباراة الزمالك واتحاد العاصمة (9)
    أحداث الشوط الثاني من مباراة الزمالك واتحاد العاصمة (14)
    أحداث الشوط الثاني من مباراة الزمالك واتحاد العاصمة (11)
    أحداث الشوط الثاني من مباراة الزمالك واتحاد العاصمة (8)
    أحداث الشوط الثاني من مباراة الزمالك واتحاد العاصمة (5)
    أحداث الشوط الثاني من مباراة الزمالك واتحاد العاصمة (10)
    أحداث الشوط الثاني من مباراة الزمالك واتحاد العاصمة (7)

أثار الإعلامي خالد الغندور حالة من الجدل، عقب تعليقه على خسارة الزمالك لقب كأس الكونفدرالية الأفريقية أمام اتحاد العاصمة، موجّهًا رسالة لجماهير النادي الأهلي بشأن أجواء المنافسة بين القطبين.

تصريحات خالد الغندور:

وكتب الغندور عبر حسابه الشخصي على موقع "فيس بوك": "من حق الأهلاوي إنه يفرح، ومن حق بعضهم يصوت من الفرحة وقت ضياع شحاتة لضربة الجزاء».

وأضاف: "ومن حق البعض الآخر إنه ينط في الهواء وكأن الأهلي كسب بطولة لحظة إحراز اتحاد العاصمة للضربة الأخيرة".

واختتم رسالته قائلًا: "دي طبيعة المنافسة في كرة القدم، لكن نصيحتي الأخيرة: أوعى تقلل من منافسك، لأنه طول الوقت في دماغك، والمنافسة هتفضل مستمرة، وأقربها الأربعاء القادم".

الزمالك يخسر نهائي الكونفدرالية

وكان الزمالك قد خسر لقب الكونفدرالية على ملعب استاد القاهرة الدولي، بعدما فشل في الحفاظ على تقدمه المبكر بهدف دون رد، سجله عدي الدباغ خلال الدقائق الأولى من اللقاء، قبل أن تُحسم البطولة لصالح الفريق الجزائري عبر ركلات الترجيح.

