دوري أبطال أفريقيا

ماميلودي صنداونز

- -
17:00

الجيش الملكي

الدوري المصري

البنك الأهلي

- -
17:00

الجونة

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
14:30

نوتينجهام فورست

الدوري الإنجليزي

إيفرتون

- -
17:00

سندرلاند

الأهلي ووكيل توروب يجتمعان الخميس لإنهاء مشواره مع النادي.. تفاصيل

كتب : رمضان حسن

10:47 ص 17/05/2026
    الدنماركي ييس توروب المدير الفني للأهلي
    ياس توروب المدير الفني للنادي الأهلي (5)
    ياس توروب مدرب الأهلي (4)
    ياس توروب مدرب الأهلي
    ياس توروب مدرب الأهلي (5)
    ياس توروب (1)

يعقد مسئولو النادي الأهلي يوم الخميس المقبل اجتماعًا هامًا مع وكيل أعمال الدنماركي ييس توروب المدير الفني لفريق الكرة من أجل فسخ التعاقد بالتراضي وإنهاء العلاقة بعد الاستقرار علي إقالته لسوء النتائج.

وقال مصدر بالأهلي لـ مصراوي، إن النادي اتفق مع توروب على الرحيل بعد مباراة المصري على أن يحصل على راتب 5 أشهر بقيمة إجمالية 800 ألف دولار، بخلاف ما سيتقاضاه معاونوه الأجانب الذين سيحصلون علي 400 ألف دولار ليصل إجمالي المبلغ في النهاية لمليون و200 ألف دولار.

وأوضح المصدر أن ياسين منصور نائب رئيس النادي سيتحمل جزء من المبلغ والبقية من خزينة القلعة الحمراء.

وكان الأهلي قد قرر إقالة توروب عقب مباراة المصري البورسعيدي التي تقام يوم 20 مايو الجاري في ختام مسابقة الدوري مباشرة وإقناعه بالحصول علي راتب 5 أشهر فقط دون الانتظار لـ30 يونيو القادم حتى يكون أمام الأهلي متسع من الوقت للبحث عن مدرب أجنبي جديد دون الانتظار لأول يوليو المقبل.

"شارع الفن".. الحكومة تدرس إغلاق شوارع في وسط البلد أمام السيارات "مؤقتًا"
فستان الفرح تحول كفن.. صدمة في المنوفية لوفاة طبيبة شابة قبل عقد قرانها
عقوبة دخان الشكمان.. غرامة تصل لـ15 ألف جنيه وسحب الرخصة
الرئيس السيسي: لا يمكن تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل حتى مع التوسع الزراعي
بعد انضمام أول موديل كهربائي| القائمة الكاملة لأسعار سيارات تويوتا في مصر

