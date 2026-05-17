نجحت حملة رقابية مكبرة بمدينة السادات بمحافظة المنوفية في ضبط كيان مخالف لتصنيع مادة التنر، والتحفظ على 4 آلاف لتر تنر مخلوط بالسولار، بالإضافة إلى 21 طنًا من المواد الكيميائية المستخدمة في عمليات التصنيع، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وجاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمنشآت الصناعية والتجارية، والتصدي لمحاولات استغلال المواد المدعمة واستخدامها بالمخالفة للقانون.

ضبط خزنات مدفونة وخط إنتاج كامل

وشنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة السادات الحملة بالتعاون مع إدارة التموين بالسادات، وقسم المجازر بالطب البيطري، وبالتنسيق مع مركز شرطة السادات.

وأسفرت أعمال التفتيش عن ضبط 4 آلاف لتر من مادة التنر المخلوطة بالسولار والمستخدمة في التصنيع، إلى جانب التحفظ على 21 طنًا من المواد الكيميائية المستخدمة في عمليات الإنتاج.

كما كشفت الحملة عن وجود خزانين مدفونين داخل الأرض متصلين بخط الإنتاج، بالإضافة إلى 10 تنكات فارغة تستخدم في التخزين، و5 آلاف عبوة مجهزة للتعبئة.

تحرير محضر واتخاذ الإجراءات القانونية

وحررت الجهات المختصة محضرًا بالواقعة بسبب مزاولة النشاط دون ترخيص، واستخدام مواد بترولية مدعمة في غير الأغراض المخصصة لها قانونًا، مع استكمال الإجراءات القانونية ضد القائمين على الكيان المخالف.

استمرار الحملات التفتيشية بالمنوفية

وأكد محافظ المنوفية استمرار الحملات التفتيشية والرقابية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، والتعامل بكل حسم مع المخالفات، واتخاذ الإجراءات الرادعة ضد المخالفين حفاظًا على الصالح العام وسلامة المواطنين.