كشف المأذون الشرعي إسلام فرح، اليوم الأحد، تفاصيل تعرضه لعقر كلب ضال بمحافظة بورسعيد، في واقعة أثارت حالة من القلق بين الأهالي.

وأكد أن الواقعة كادت أن تتحول إلى كارثة، خاصة في ظل حالة الهياج الشديد التي كان عليها الكلب أثناء اعتدائه على المارة.

عقر مفاجئ وإصابة آخرين

وأوضح المأذون الشرعي أنه تعرض للعقر أثناء خروجه من منزله، دون أي تصرف منه تجاه الكلب أو محاولة استفزازه، لافتًا إلى أن الهجوم كان مفاجئًا وعنيفًا.

وأشار إلى أن الكلب لم يعتدِ عليه فقط، بل تسبب أيضًا في إصابة سيدة وشخص آخر خلال نفس الواقعة.

خطر يهدد المارة

ولفت إلى أن الحادث كان من الممكن أن ينتهي بكارثة أكبر، خاصة مع مرور طفل في الشارع وقت الهجوم، مؤكدًا أن شراسة الكلب كانت قد تؤدي إلى إصابات بالغة أو وفاة.

مطالبات بالتحرك العاجل

وطالب المأذون الشرعي بسرعة التعامل الحاسم مع ظاهرة الكلاب الضالة في الشوارع، لحماية المواطنين، خاصة الأطفال وكبار السن.

كما انتقد تعامل صاحبة الكلب أو من يهتم به مع الواقعة، مؤكدًا أنها أولت اهتمامًا بالكلب أكثر من المصابين، داعيًا الجهات المختصة لاتخاذ إجراءات عاجلة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.