استقرت إدارة الكرة بالنادي الأهلي، على ثاني اللاعبين المقرر عودتهم من الإعارة، بنهاية الموسم الحالي، بعدما أخطرت عمر كمال عبد الواحد بالعودة.

وكانت الأهلي أخطر عمر كمال عبد الواحد المعار لسيراميكا كليوباترا، بنهاية الموسم الحالي، وتمديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

ويوجد 16 لاعبا معارا من الأهلي خلال الموسم الحالي، على رأسهم مصطفى العش، محمد مجدي أفشة، أحمد رضا، عمر الساعي، كريم الدبيس، عمر كمال عبد الواحد، محمد عبدالله.

أحمد رضا يعود إلى الأهلي

قال مصدر داخل الأهلي لمصراوي، إنه تم إخطار أحمد رضا، لاعب الوسط المعار إلى البنك الأهلي، بالعودة إلى الفريق في نهاية الموسم الحالي.

وأضاف: "أحمد رضا يحظى باهتمام كبير في الأهلي، والمسؤولون لديهم قناعة تامة بأنه سيكون أحد العناصر المهمة والأساسية في الفريق خلال الموسم الجديد".

واختتم المصدر: "البنك الأهلي طلب تجديد إعارة اللاعب، لكن تم رفض الطلب وأخطرنا اللاعب ووكيله بالعودة في الصيف".

