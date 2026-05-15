"يدير مباراة الزمالك".. ماذا تفعل الأندية المصرية في حضور الصافرة التحكيمية

شهدت الساحة الفنية المصرية ظهور عدد من النجوم الذين بدأت رحلتهم داخل ملاعب كرة القدم، قبل أن يقرروا الابتعاد عن المستطيل الأخضر والتوجه إلى التمثيل والغناء، ليحققوا بعد ذلك شهرة واسعة في عالم الفن.

نور الشريف.. من خط وسط الزمالك إلى قمة الفن العربي

يُعد الفنان نور الشريف من أبرز النجوم الذين بدأوا حياتهم الرياضية داخل نادي الزمالك، حيث لعب باسم محمد جابر وهو اسمه الحقيقي، وشغل مركز خط الوسط خلال موسم 1961.

وزامل نور الشريف خلال فترته في الزمالك عددًا من نجوم الكرة المصرية، أبرزهم حمادة إمام وطه بصري، قبل أن يقرر ترك كرة القدم والتفرغ للفن بعد تمسك أسرته بابتعاده عن الملاعب خوفًا من الإصابات.

أحمد السقا ومسيرة توقفت بسبب الإصابة

الفنان أحمد السقا كان أيضًا من الأسماء التي خاضت تجربة كرة القدم مبكرًا، إذ بدأ مشواره داخل النادي الأهلي وتدرج في قطاع الناشئين، كما لعب لفترات مع الزمالك والمقاولون العرب والصيد.

وشارك السقا مع منتخب مصر للناشئين في مركز المهاجم، قبل أن تنتهي مسيرته الكروية بسبب إصابة الرباط الصليبي، ليتجه بعدها إلى التمثيل ويصبح أحد أبرز نجوم السينما المصرية.

تامر حسني.. من ناشئي الزمالك والأهلي إلى عالم الغناء

أما الفنان تامر حسني فبدأ رحلته الرياضية داخل ناشئي الزمالك لمدة سبع سنوات، قبل الانتقال إلى الأهلي لمدة عامين.

وابتعد تامر حسني عن كرة القدم في النهاية بسبب الإصابات، إلى جانب تركيزه على الغناء والتمثيل، ليحقق نجاحات كبيرة في المجال الفني.

أحمد صلاح حسني.. تجربة احتراف قبل التمثيل

الفنان أحمد صلاح حسني امتلك تجربة كروية بارزة، حيث لعب في صفوف الأهلي بمركز المهاجم، كما خاض تجربة احتراف مع نادي شتوتجارت الألماني.

وبعد اعتزال كرة القدم، اتجه أحمد صلاح حسني إلى التمثيل، ونجح في تكوين حضور قوي داخل الساحة الفنية خلال السنوات الأخيرة.

كريم فهمي بين الكرة والفن

الفنان كريم فهمي مارس كرة القدم في بداياته، إذ لعب لمدة عامين داخل النادي الأهلي، إلى جانب تسع سنوات في الزمالك، قبل أن يقرر الاتجاه إلى المجال الفني والعمل في التمثيل والتأليف.