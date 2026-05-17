مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

ماميلودي صنداونز

- -
17:00

الجيش الملكي

الدوري المصري

البنك الأهلي

- -
17:00

الجونة

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

3 2
14:30

نوتينجهام فورست

الدوري الإنجليزي

إيفرتون

- -
17:00

سندرلاند

جميع المباريات

إعلان

"ننتبه ولا نسمح بلطم الخدود".. رسالة قوية من ممدوح عباس بعد خسارة الزمالك

كتب : محمد خيري

04:08 م 17/05/2026
  • عرض 16 صورة
  • عرض 16 صورة
    ممدوح عباس 1
  • عرض 16 صورة
    ممدوح عباس يقدم واجب العزاء في محمد صبري نجم الزمالك السابق (2)
  • عرض 16 صورة
    ممدوح عباس يقدم واجب العزاء في محمد صبري نجم الزمالك السابق (1)
  • عرض 16 صورة
    ممدوح عباس يقدم واجب العزاء في محمد صبري نجم الزمالك السابق
  • عرض 16 صورة
    حزن لاعبي الزمالك بعد خسارة الكونفدرالية 2026 (4)
  • عرض 16 صورة
    حزن لاعبي الزمالك بعد خسارة الكونفدرالية 2026 (3)
  • عرض 16 صورة
    حزن لاعبي الزمالك بعد خسارة الكونفدرالية 2026 (7)
  • عرض 16 صورة
    حزن وصدمة جمهور الزمالك بعد خسارة الكونفدرالية الإفريقية 2026 (1)
  • عرض 16 صورة
    حزن وصدمة جمهور الزمالك بعد خسارة الكونفدرالية الإفريقية 2026 (2)
  • عرض 16 صورة
    حزن لاعبي الزمالك بعد خسارة الكونفدرالية 2026 (20)
  • عرض 16 صورة
    حزن وصدمة جمهور الزمالك بعد خسارة الكونفدرالية الإفريقية 2026 (3)
  • عرض 16 صورة
    حزن وصدمة جمهور الزمالك بعد خسارة الكونفدرالية الإفريقية 2026 (4)
  • عرض 16 صورة
    حزن لاعبي الزمالك بعد خسارة الكونفدرالية 2026 (6)
  • عرض 16 صورة
    حزن وصدمة جمهور الزمالك بعد خسارة الكونفدرالية الإفريقية 2026 (7)
  • عرض 16 صورة
    حزن وصدمة جمهور الزمالك بعد خسارة الكونفدرالية الإفريقية 2026 (6)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وجه ممدوح عباس رسالة قوية إلى جماهير الزمالك، عقب خسارة الفريق لقب كأس الكونفدرالية الأفريقية أمام اتحاد العاصمة بركلات الترجيح.

تصريحات ممدوح عباس

وكتب عباس عبر حسابه الشخصي على موقع "فيس بوك": "حتى لا ننسى، هناك بطولة أخرى مهمة جدًا غائبة عن خزائن نادي الزمالك منذ عام 2022، نرجو أن ننتبه ولا نسمح بلطم الخدود ولا شق الجيوب".

وأضاف: "ورغم كل ما حدث بالأمس، فالزمالك يكفيه أنه خاض هذه البطولة وغيرها بهذا العبء الثقيل على أكتاف النادي وجماهيره، وتحية إلى جماهير نادي الزمالك التي احتشدت بالأمس وآزرت الفريق حتى اللحظات الأخيرة".

الزمالك يخسر لقب الكونفدرالية

وخسر الزمالك لقب الكونفدرالية أمام اتحاد العاصمة بركلات الترجيح، بعدما انتهى الوقت الأصلي بفوز الفريق الأبيض بهدف دون رد، وهي النتيجة نفسها التي انتهت بها مواجهة الذهاب لصالح الفريق الجزائري، ليتساوى الفريقان في مجموع المباراتين قبل الاحتكام إلى ركلات الترجيح.

اقرأ أيضا:

انفعل مع جون إدوارد.. عبدالله السعيد ينفجر في وجه معتمد جمال بعد الخسارة

الأزمات تتوالى.. خسارة الزمالك للكونفدرالية تضعه في ورطة

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ممدوح عباس الزمالك الكونفدرالية الدوري المصري

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

20 صورة لـ إطلالات ياسمين صبري في مهرجان كان 2026
الموضة

20 صورة لـ إطلالات ياسمين صبري في مهرجان كان 2026
التحول للدعم النقدي في مصر يقترب.. ماذا تقول تجارب العالم؟
اقتصاد

التحول للدعم النقدي في مصر يقترب.. ماذا تقول تجارب العالم؟
قرار جديد من الأهلي بخصوص صفقة لاعب زد.. تفاصيل
رياضة محلية

قرار جديد من الأهلي بخصوص صفقة لاعب زد.. تفاصيل

مؤشرات التصعيد وساعة الصفر.. هل تعود حرب إيران قريبا؟
شئون عربية و دولية

مؤشرات التصعيد وساعة الصفر.. هل تعود حرب إيران قريبا؟
تقارير إسرائيلية تحذّر من انهيار جيش الاحتلال: نقترب من كارثة عسكرية
شئون عربية و دولية

تقارير إسرائيلية تحذّر من انهيار جيش الاحتلال: نقترب من كارثة عسكرية

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

معاشات يونيو قبل العيد.. هل تُصرف بالزيادة الجديدة؟
"مشمش العمار" في خطر.. ذبابة تُكبد المزارعين خسائر كبيرة بالقليوبية (فيديو وصور)
تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة وموعد انخفاض الحرارة