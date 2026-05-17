وجه ممدوح عباس رسالة قوية إلى جماهير الزمالك، عقب خسارة الفريق لقب كأس الكونفدرالية الأفريقية أمام اتحاد العاصمة بركلات الترجيح.

تصريحات ممدوح عباس

وكتب عباس عبر حسابه الشخصي على موقع "فيس بوك": "حتى لا ننسى، هناك بطولة أخرى مهمة جدًا غائبة عن خزائن نادي الزمالك منذ عام 2022، نرجو أن ننتبه ولا نسمح بلطم الخدود ولا شق الجيوب".

وأضاف: "ورغم كل ما حدث بالأمس، فالزمالك يكفيه أنه خاض هذه البطولة وغيرها بهذا العبء الثقيل على أكتاف النادي وجماهيره، وتحية إلى جماهير نادي الزمالك التي احتشدت بالأمس وآزرت الفريق حتى اللحظات الأخيرة".

الزمالك يخسر لقب الكونفدرالية

وخسر الزمالك لقب الكونفدرالية أمام اتحاد العاصمة بركلات الترجيح، بعدما انتهى الوقت الأصلي بفوز الفريق الأبيض بهدف دون رد، وهي النتيجة نفسها التي انتهت بها مواجهة الذهاب لصالح الفريق الجزائري، ليتساوى الفريقان في مجموع المباراتين قبل الاحتكام إلى ركلات الترجيح.

