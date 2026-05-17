مارست اللعبة بالصدفة.. حكاية أمينة عرفي بعد إنجازها التاريخي في الإسكواش

من ناشئين الأهلي.. حكاية محمد شحاتة من المعاناة لقيادة الزمالك

تدخل الكباتن.. ماذا حدث داخل غرفة ملابس الزمالك بعد خسارة الكونفدرالية؟

يستعد الأنجولي يلسين كامويش مهاجم الأهلي، لإنهاء علاقته بالفريق عقب مباراة المصري البورسعيدي التي تقام الأربعاء المقبل في ختام مسابقة الدوري.

وتنتهي إعارة كامويش مع الأهلي بنهاية هذا الموسم ليعود من جديد إلي فريقه ترومسو النرويجي.

وأثارت صفقة كامويش جدلاً واسعًا مقارنة بالمقابل المادي الذي حصل عليه اللاعب وفريقه النرويجي وبما قدمه مع الأهلي منذ انتقاله للقلعة الحمراء في يناير الماضي.

وفي يناير الماضي تعاقد الأهلي مع اللاعب الأنجولي لمدة 6 أشهر مع وجود بند في العقد يتيح للنادي شراؤه نهائيًا، لكن فشله في تقديم نفسه بصورة جيدة جعل الأهلي يقرر عدم تفعيل بند الشراء.

تكلفة الدقيقة لكامويش مع الأهلي

ودفع الأهلي لكامويش 400 ألف دولار و350 ألف دولار لناديه النرويجي ليصبح إجمالي الصفقة 750 ألف دولار تحملتهم خزينة النادي دون أن يضيف اللاعب أي شيء للفريق الأحمر.

إجمالاً، شارك كامويش مع الأهلي في 7 مباريات فقط بواقع 189 دقيقة ، إذ ظهر في 4 مباريات في بطولة الدوري بواقع 157 دقيقة، و3 مباريات في دوري الأبطال بواقع 32 دقيقة.

وبحسبة بسيطة نجد أن دقيقة كامويش داخل الأهلي كلفت خزينة القلعة الحمراء 210 ألف جنيه ، والساعة 12 مليون و500 ألف جنيه .

اقرأ أيضا :

بعد صدمة توروب.. شرط إلزامي يجبر الأهلي على شراء كامويش

الشناوي يطلب حراسة مرمي الأهلي ضد المصري.. ما السبب ؟