مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

ماميلودي صنداونز

- -
17:00

الجيش الملكي

الدوري المصري

البنك الأهلي

- -
17:00

الجونة

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

3 1
14:30

نوتينجهام فورست

الدوري الإنجليزي

إيفرتون

- -
17:00

سندرلاند

جميع المباريات

إعلان

الساعة بـ12 مليون جنيه.. كيف أرهق كامويش خزينة الأهلي قبل الرحيل

كتب : رمضان حسن

02:18 م 17/05/2026
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    كامويش
  • عرض 8 صورة
    كامويش
  • عرض 8 صورة
    كامويش (5) (1)
  • عرض 8 صورة
    كامويش (2) (1)
  • عرض 8 صورة
    إيلتسن كامويش (3)
  • عرض 8 صورة
    إيلتسن كامويش (1)
  • عرض 8 صورة
    إيلتسن كامويش (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يستعد الأنجولي يلسين كامويش مهاجم الأهلي، لإنهاء علاقته بالفريق عقب مباراة المصري البورسعيدي التي تقام الأربعاء المقبل في ختام مسابقة الدوري.

وتنتهي إعارة كامويش مع الأهلي بنهاية هذا الموسم ليعود من جديد إلي فريقه ترومسو النرويجي.

وأثارت صفقة كامويش جدلاً واسعًا مقارنة بالمقابل المادي الذي حصل عليه اللاعب وفريقه النرويجي وبما قدمه مع الأهلي منذ انتقاله للقلعة الحمراء في يناير الماضي.

وفي يناير الماضي تعاقد الأهلي مع اللاعب الأنجولي لمدة 6 أشهر مع وجود بند في العقد يتيح للنادي شراؤه نهائيًا، لكن فشله في تقديم نفسه بصورة جيدة جعل الأهلي يقرر عدم تفعيل بند الشراء.

تكلفة الدقيقة لكامويش مع الأهلي

ودفع الأهلي لكامويش 400 ألف دولار و350 ألف دولار لناديه النرويجي ليصبح إجمالي الصفقة 750 ألف دولار تحملتهم خزينة النادي دون أن يضيف اللاعب أي شيء للفريق الأحمر.

إجمالاً، شارك كامويش مع الأهلي في 7 مباريات فقط بواقع 189 دقيقة ، إذ ظهر في 4 مباريات في بطولة الدوري بواقع 157 دقيقة، و3 مباريات في دوري الأبطال بواقع 32 دقيقة.

وبحسبة بسيطة نجد أن دقيقة كامويش داخل الأهلي كلفت خزينة القلعة الحمراء 210 ألف جنيه ، والساعة 12 مليون و500 ألف جنيه .

اقرأ أيضا :

بعد صدمة توروب.. شرط إلزامي يجبر الأهلي على شراء كامويش

الشناوي يطلب حراسة مرمي الأهلي ضد المصري.. ما السبب ؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الاهلي النادي الاهلي اخبار الاهلي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

من ناشئين الأهلي.. حكاية محمد شحاتة من المعاناة لقيادة الزمالك
رياضة محلية

من ناشئين الأهلي.. حكاية محمد شحاتة من المعاناة لقيادة الزمالك
"أشيلكم على راسي".. أول تعليق من محمد رمضان على أزمة أصحاب الجلباب الصعيدي
زووم

"أشيلكم على راسي".. أول تعليق من محمد رمضان على أزمة أصحاب الجلباب الصعيدي
خطفت الأنظار في مهرجان كان.. من هي عارضة الأزياء مايا أبو الحسن؟
الموضة

خطفت الأنظار في مهرجان كان.. من هي عارضة الأزياء مايا أبو الحسن؟
20 صورة لـ إطلالات ياسمين صبري في مهرجان كان 2026
الموضة

20 صورة لـ إطلالات ياسمين صبري في مهرجان كان 2026
قفزة جديدة في سعر الدولار مقابل الجنيه في نهاية تعاملات اليوم.. ما السبب؟
أخبار البنوك

قفزة جديدة في سعر الدولار مقابل الجنيه في نهاية تعاملات اليوم.. ما السبب؟

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

معاشات يونيو قبل العيد.. هل تُصرف بالزيادة الجديدة؟
"مشمش العمار" في خطر.. ذبابة تُكبد المزارعين خسائر كبيرة بالقليوبية (فيديو وصور)
تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة وموعد انخفاض الحرارة