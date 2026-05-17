قضت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 10 سنوات بتهمة خطف وهتك عرض طفلة، والمشدد 3 سنوات لاتهامه بسرقة المجني عليها.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار ياسر أبو العينين بركات والمستشار طارق محمد هريدي، وسكرتير المحكمة محمد البغدادي.

هتك عرض طفلة بسلم عقار في الإسكندرية

ترجع وقائع القضية رقم 19037 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة الدخيلة، عندما تلقى القسم بلاغاً من مواطن يتهم جاره بهتك عرض طفلته وسرقتها داخل العقار محل سكنه.

ووفقاً لأوراق القضية، تحصلت الطفلة المجني عليها "س.م.ر" 8 سنوات، من والدتها على مبلغ 20 جنيها لشراء الحلوى، وعقب شرائها الحلوى من أحد المحال وصعودها إلى الشقة محل سكنها استوقفها المتهم "م.ص.م" على سلم العقار.

التحقيقات: المتهم سرق الطفلة وهددها بالقتل

وكشفت التحقيقات أن المتهم أخذ يتحدث مع المجني عليها موهما إياها بعلاقة الصداقة التي تربطه بوالدها، ثم عرض عليها بعض الحلوى إلا أنها خافت من شخص المتهم، فتحسس جسدها ومواطن عفتها وهددها بالقتل حال استمرارها في البكاء.

سرقة قرط ذهبي

وبحسب التحقيقات سرق المتهم بسرقة القرط الذهبي من أذن المجني عليها وتركها عقب ذلك وفر هارباً وباع القرط الذهبي.

تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة الدخيلة وقررت النيابة العامة إحالة المتهمين إلى المحكمة التي أصدرت حكمها المتقدم.