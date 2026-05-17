دعمت الفنانة منة فضالي الحيوانات الضالة، من خلال منشور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، أعربت فيه عن استيائها من حملات تسميم الكلاب.

منة فضالي تدعم الكلاب

ونشرت منة صورا تجمعها بكلبين، وعلقت: "هفضل أدافع عن الكلاب لآخر يوم في عمري، مش بس الكلاب، أي حيوان ضعيف مش قادر يتكلم أو يعبر عن اللي بيحسه".

وأضافت: "مش الكلاب اللي متوحشة، البني آدم هو اللي متوحش، واللي بيحرض على تسميم الكلاب إنسان معدوم الرحمة والإنسانية".

وتابعت منة فضالي حديثها: "هتقولولي ما تعمليش كده مع الإنسان، أقولك: لا، أنت قادر تمشي وتشتغل وتكسب فلوس وتجيب أكلك، لكن دول هيعملوا إيه؟ أنت بتلبس جزمة أو شبشب وتمشي، والأرض سخنة مبتحسش بيها، وبتركب عربية ومشغل تكييف، دول بيمشوا والأرض مولعة، والجو حر، وفيه منهم اللي بيموت من العطش والجوع، ماتبقوش إنتوا والدنيا عليهم".

واختتمت: "ربنا يهديكم ويحط في قلوبكم رحمة، واللي يقدر يحط شوية أكل ومياه لأي حيوان في الشارع ربنا يجازيه كل خير، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء".

أزمة سرقة منزل منة فضالي

وفي سياق آخر، كانت منة فضالي كشفت مؤخرا تفاصيل تعرض منزلها بمدينة أكتوبر للسرقة على يد خادمتها الأجنبية، موضحة أن المتهمة حاولت تهريب المسروقات داخل أكياس القمامة.

