منة فضالي تدافع عن الكلاب: اللي بيحرض على تسميمهم معدوم الرحمة

كتب : نوران أسامة

02:18 م 17/05/2026
    منة فضالي بإطلالة كاجوال
    منة فضالي تدعم الكلاب الضالة من خلال منشور لها عبر حسابها بموقع إنستجرام
    منة فضالي بإطلالة كاجوال
    منة فضالي رفقة كلابها
    منة فضالي تدعم الكلاب الضالة من خلال منشور لها عبر حسابها بموقع إنستجرام
    منة فضالي رفقة كلابها

دعمت الفنانة منة فضالي الحيوانات الضالة، من خلال منشور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، أعربت فيه عن استيائها من حملات تسميم الكلاب.

ونشرت منة صورا تجمعها بكلبين، وعلقت: "هفضل أدافع عن الكلاب لآخر يوم في عمري، مش بس الكلاب، أي حيوان ضعيف مش قادر يتكلم أو يعبر عن اللي بيحسه".

وأضافت: "مش الكلاب اللي متوحشة، البني آدم هو اللي متوحش، واللي بيحرض على تسميم الكلاب إنسان معدوم الرحمة والإنسانية".

وتابعت منة فضالي حديثها: "هتقولولي ما تعمليش كده مع الإنسان، أقولك: لا، أنت قادر تمشي وتشتغل وتكسب فلوس وتجيب أكلك، لكن دول هيعملوا إيه؟ أنت بتلبس جزمة أو شبشب وتمشي، والأرض سخنة مبتحسش بيها، وبتركب عربية ومشغل تكييف، دول بيمشوا والأرض مولعة، والجو حر، وفيه منهم اللي بيموت من العطش والجوع، ماتبقوش إنتوا والدنيا عليهم".

واختتمت: "ربنا يهديكم ويحط في قلوبكم رحمة، واللي يقدر يحط شوية أكل ومياه لأي حيوان في الشارع ربنا يجازيه كل خير، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء".

وفي سياق آخر، كانت منة فضالي كشفت مؤخرا تفاصيل تعرض منزلها بمدينة أكتوبر للسرقة على يد خادمتها الأجنبية، موضحة أن المتهمة حاولت تهريب المسروقات داخل أكياس القمامة.

