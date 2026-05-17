مجموعة مصر.. استبعاد "الخائن" من قائمة منتخب إيران لكأس العالم 2026

كتب : محمد خيري

03:13 م 17/05/2026
أعلن أمير قالانوي، المدير الفني لمنتخب إيران، القائمة الأولية للفريق استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026، والتي تضم 30 لاعبًا على أن يتم تقليصها لاحقًا إلى 26 لاعبًا وفقًا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ويشارك منتخب إيران في المجموعة السابعة من بطولة كأس العالم 2026، إلى جانب منتخبات مصر ونيوزيلندا وبلجيكا، في مجموعة قوية تُعد من بين الأكثر تنافسية في المونديال المقبل.

استبعاد المهاجم التاريخي بتهمة الخيانة

وشهدت القائمة الأولية استبعاد المهاجم سردار أزمون، لاعب شباب الأهلي الإماراتي، وذلك في ظل أزمته السابقة التي أُثيرت حول اتهامات بالخيانة الوطنية، وهو ما أثار جدلًا واسعًا داخل الأوساط الكروية الإيرانية.

وتضم القائمة مجموعة من أبرز لاعبي المنتخب، على رأسهم مهدي طارمي، إضافة إلى عدد كبير من العناصر المحترفة في أوروبا وآسيا، مع استمرار الاعتماد على العناصر الأساسية التي شاركت في التصفيات.

قائمة منتخب إيران المشاركة في كأس العالم:

في حراسة المرمى: علي رضا بيرانفاند - سيد حسين حسيني - محمد خليفة - بايام نيازمند.

خط الدفاع: دانيال إيري - إحسان حاج صفي - صالح هارداني - حسين كنعاني - شجاع خليل زاده - ميلاد محمدي -علي نعمتي - أميد نورافكان - رامين رضائيان.

خط الوسط: روزبه جشمي - سعيد عزت الله - مهدي قائدي - سامان قدوس - محمد قرباني - علي رضا جهانبخش - محمد محبي - أمير محمد رزاق - مهدي ترابي - آريا يوسفي

خط الهجوم: علي عليبور - دينيس دركاهي - هادي حبيب نجاد - أمير حسين زاده - أمير حسين محمودي - كسري طاهري - مهدي طارمي.

