قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه سيتحدث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم، مضيفاً: "أعيننا مفتوحة فيما يتعلق بإيران".

مكالمة نتنياهو مع ترامب

وخلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، أوضح نتنياهو أنه سيستمع إلى تقييمات ترامب بشأن زيارته الأخيرة إلى الصين، إلى جانب مناقشة ملفات أخرى، مشيراً إلى أن "هناك العديد من الاحتمالات، ونحن مستعدون لكل سيناريو".

استعدادات إسرائيلية وتوسيع دائرة التهديدات

وفي محاولة لاحتواء الانتقادات الداخلية، سعى نتنياهو إلى استباق الاتهامات بشأن جاهزية إسرائيل للتعامل مع تهديد الطائرات المسيّرة التابعة لحزب الله، مؤكداً أنه حذّر من هذا الخطر قبل سنوات.

وقال نتنياهو: "قبل ست سنوات، في اجتماع لمجلس الوزراء، حذرت من خطر الطائرات المسيرة.. في البداية كنت أراها تهديداً لاغتيال الأفراد، لكنها تطورت لاحقاً لتصبح أداة عسكرية أكثر خطورة".