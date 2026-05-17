"ننتبه ولا نسمح بلطم الخدود".. رسالة قوية من ممدوح عباس بعد خسارة الزمالك

تختتم منافسات المجموعة الأولي في بطولة الدوري الممتاز يوم الأربعاء المقبل بإقامة 3 مباريات، إذ يستضيف نادي الزمالك نظيره سيراميكا كليوباترا علي استاد القاهرة، فيما يلعب الأهلي مع المصري البورسعيدي في برج العرب، ويلتقي بيراميدز مع سموحة داخل ملعب الدفاع الجوي وتقام جميع المباريات في توقيت واحد وهو الثامنة مساءً لتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص.

ترتيب الدوري المصري الممتاز

ويتصدر نادي الزمالك مسابقة الدوري هذا الموسم وقبل الجولة الأخيرة برصيد 53 نقطة، ويأتي خلفه فريق بيراميدز برصيد 51 نقطة، بينما يحل الأهلي في المركز الثالث برصيد 50 نقطة.

الأهلي يحلم بحدوث معجزة في مسابقة الدوري

ويحلم فريق الأهلي بحدوث المعجزة داخل مسابقة الدوري هذا الموسم في الجولة الأخيرة للتتويج باللقب، حيث يحتاج في هذه الحالة إلي الفوز علي المصري مع خسارة الزمالك وبيراميدز امام سيراميكا وسموحة.

أما فوز بيراميدز علي سموحة مع تعادل الزمالك أمام سيراميكا يمنح الفريق الأبيض اللقب حيث سيتساويان وقتها في عدد النقاط لكن الأفضلية للزمالك في المواجهات المباشرة.

وتظل فرصة الأهلي الوحيدة من أجل التتويج بلقب الدوري هذا الموسم، هي الفوز ضد المصري مع خسارة الزمالك وبيراميدز، حيث سيرتفع رصيد الأهلي وقتها إلي 53 نقطة ويتساوى مع الزمالك لكن الأفضلية في المواجهات المباشرة للفريق الأحمر.

