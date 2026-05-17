دوري أبطال أفريقيا

ماميلودي صنداونز

17:00

الجيش الملكي

الدوري المصري

البنك الأهلي

17:00

الجونة

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

3 1
14:30

نوتينجهام فورست

الدوري الإنجليزي

إيفرتون

17:00

سندرلاند

سيناريو خيالي يقود الأهلي للتتويج بالدوري المصري

كتب : رمضان حسن

03:07 م 17/05/2026
  عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    فريق الأهلي
  • عرض 8 صورة
    فريق الأهلي
  • عرض 8 صورة
    فريق الأهلي
  • عرض 8 صورة
    فريق الأهلي
  • عرض 8 صورة
    فريق الأهلي
  • عرض 8 صورة
    فريق الأهلي
  • عرض 8 صورة
    فريق الأهلي

تختتم منافسات المجموعة الأولي في بطولة الدوري الممتاز يوم الأربعاء المقبل بإقامة 3 مباريات، إذ يستضيف نادي الزمالك نظيره سيراميكا كليوباترا علي استاد القاهرة، فيما يلعب الأهلي مع المصري البورسعيدي في برج العرب، ويلتقي بيراميدز مع سموحة داخل ملعب الدفاع الجوي وتقام جميع المباريات في توقيت واحد وهو الثامنة مساءً لتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص.

ترتيب الدوري المصري الممتاز

ويتصدر نادي الزمالك مسابقة الدوري هذا الموسم وقبل الجولة الأخيرة برصيد 53 نقطة، ويأتي خلفه فريق بيراميدز برصيد 51 نقطة، بينما يحل الأهلي في المركز الثالث برصيد 50 نقطة.

الأهلي يحلم بحدوث معجزة في مسابقة الدوري

ويحلم فريق الأهلي بحدوث المعجزة داخل مسابقة الدوري هذا الموسم في الجولة الأخيرة للتتويج باللقب، حيث يحتاج في هذه الحالة إلي الفوز علي المصري مع خسارة الزمالك وبيراميدز امام سيراميكا وسموحة.

أما فوز بيراميدز علي سموحة مع تعادل الزمالك أمام سيراميكا يمنح الفريق الأبيض اللقب حيث سيتساويان وقتها في عدد النقاط لكن الأفضلية للزمالك في المواجهات المباشرة.

وتظل فرصة الأهلي الوحيدة من أجل التتويج بلقب الدوري هذا الموسم، هي الفوز ضد المصري مع خسارة الزمالك وبيراميدز، حيث سيرتفع رصيد الأهلي وقتها إلي 53 نقطة ويتساوى مع الزمالك لكن الأفضلية في المواجهات المباشرة للفريق الأحمر.

التحول للدعم النقدي في مصر يقترب.. ماذا تقول تجارب العالم؟
"أشيلكم على راسي".. أول تعليق من محمد رمضان على أزمة أصحاب الجلباب الصعيدي
منة فضالي تدافع عن الكلاب: اللي بيحرض على تسميمهم معدوم الرحمة
4 فرق في منطقة الخطر.. صراع الهبوط يشتعل والاتحاد يقترب من النجاة
تقارير إسرائيلية تحذّر من انهيار جيش الاحتلال: نقترب من كارثة عسكرية
