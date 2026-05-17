رسالة من حفيظ دراجي بعد فوز اتحاد عاصمة على الزمالك: "لن أهينك"
كتب : هند عواد
حفيظ دراجي
تحدث المعلق الجزائري حفيظ دراجي، عن الروح الرياضية بين لاعبي الزمالك واتحاد العاصمة، عقب نهائي الكونفدرالية الإفريقية.
وتوج اتحاد العاصمة الجزائري بطلا الكونفدرالية الإفريقية، بعد الفوز على الزمالك بركلات الترجيح 8-7.
حفيظ دراجي عن مباراة الزمالك واتحاد العاصمة
نشر حفيظ دراجي مقطع فيديو، عبر حسابه بموقع "إكس" أثناء مواساة لاعبي اتحاد العاصمة للاعبي الزمالك، وكتب: "هذه الصور التي جمعت اللاعبين الجزائريين والمصريين كانت من أجمل لحظات نهائي كأس الكونفدرالية، بل أجمل من كل تتويج أو فرحة أو حتى خيبة".
وأضاف: "فما يجمع الجزائر ومصر أكبر من كرة القدم؛ إنه حب واحترام وتقدير متبادل بين شعبين عظيمين تجمعهما الأخوة والتاريخ والمودة الصادقة".
واختتم الدراجي: "أنت منافسي ولست عدوي، روح المقاومة لديك تعطيني القوة، إرادتك تعطيني الشجاعة، تحديك يلهمني، حتى ولو تفوقت عليك لن أهينك بالعكس أحييك لأنني اكبر بك".
