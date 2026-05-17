دوري أبطال أفريقيا

ماميلودي صنداونز

17:00

الجيش الملكي

الدوري المصري

البنك الأهلي

17:00

الجونة

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

2 1
14:30

نوتينجهام فورست

الدوري الإنجليزي

إيفرتون

17:00

سندرلاند

رسالة من حفيظ دراجي بعد فوز اتحاد عاصمة على الزمالك: "لن أهينك"

كتب : هند عواد

02:11 م 17/05/2026

حفيظ دراجي

تحدث المعلق الجزائري حفيظ دراجي، عن الروح الرياضية بين لاعبي الزمالك واتحاد العاصمة، عقب نهائي الكونفدرالية الإفريقية.
وتوج اتحاد العاصمة الجزائري بطلا الكونفدرالية الإفريقية، بعد الفوز على الزمالك بركلات الترجيح 8-7.

نشر حفيظ دراجي مقطع فيديو، عبر حسابه بموقع "إكس" أثناء مواساة لاعبي اتحاد العاصمة للاعبي الزمالك، وكتب: "هذه الصور التي جمعت اللاعبين الجزائريين والمصريين كانت من أجمل لحظات نهائي كأس الكونفدرالية، بل أجمل من كل تتويج أو فرحة أو حتى خيبة".
وأضاف: "فما يجمع الجزائر ومصر أكبر من كرة القدم؛ إنه حب واحترام وتقدير متبادل بين شعبين عظيمين تجمعهما الأخوة والتاريخ والمودة الصادقة".
واختتم الدراجي: "أنت منافسي ولست عدوي، روح المقاومة لديك تعطيني القوة، إرادتك تعطيني الشجاعة، تحديك يلهمني، حتى ولو تفوقت عليك لن أهينك بالعكس أحييك لأنني اكبر بك".

حفيظ دراجي اتحاد العاصمة الجزائري الزمالك

وزير الأوقاف السابق يوضح الحكم الشرعي في الأضحية بالطيور ويؤكد عدم جوازها
أسعار شرائح الكهرباء 2026.. تعرف على قيمة الاستهلاك ونظام العداد الكودي
من ناشئين الأهلي.. حكاية محمد شحاتة من المعاناة لقيادة الزمالك
ارتبط اسمه بـ سما المصري.. من هو الشاب الذي تم منعه من دخول السينما بسبب
تقارير إسرائيلية تحذّر من انهيار جيش الاحتلال: نقترب من كارثة عسكرية
