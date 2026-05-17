رسالة من حفيظ دراجي بعد فوز اتحاد عاصمة على الزمالك: "لن أهينك"

تحدث المعلق الجزائري حفيظ دراجي، عن الروح الرياضية بين لاعبي الزمالك واتحاد العاصمة، عقب نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

وتوج اتحاد العاصمة الجزائري بطلا الكونفدرالية الإفريقية، بعد الفوز على الزمالك بركلات الترجيح 8-7.

حفيظ دراجي عن مباراة الزمالك واتحاد العاصمة

نشر حفيظ دراجي مقطع فيديو، عبر حسابه بموقع "إكس" أثناء مواساة لاعبي اتحاد العاصمة للاعبي الزمالك، وكتب: "هذه الصور التي جمعت اللاعبين الجزائريين والمصريين كانت من أجمل لحظات نهائي كأس الكونفدرالية، بل أجمل من كل تتويج أو فرحة أو حتى خيبة".

وأضاف: "فما يجمع الجزائر ومصر أكبر من كرة القدم؛ إنه حب واحترام وتقدير متبادل بين شعبين عظيمين تجمعهما الأخوة والتاريخ والمودة الصادقة".

واختتم الدراجي: "أنت منافسي ولست عدوي، روح المقاومة لديك تعطيني القوة، إرادتك تعطيني الشجاعة، تحديك يلهمني، حتى ولو تفوقت عليك لن أهينك بالعكس أحييك لأنني اكبر بك".

اقرأ أيضا:

الشناوي يطلب حراسة مرمي الأهلي ضد المصري.. ما السبب ؟





"أكثر من ركلة جزاء".. سر انهيار محمد شحاتة بعد مباراة اتحاد العاصمة



