جدد محمد الشناوي حارس مرمي الأهلي، طلبه للجهاز الفني بقيادة ييس توروب المشاركة في ختام بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم أمام المصري البورسعيدي يوم 20 مايو الجاري.

وتحدث الشناوي مجددًا مع عادل مصطفي المدرب المساعد وطلب المشاركة يوم الأربعاء المقبل علي أمل ضمان المشاركة كحارس أساسي لمنتخب مصر الأول في مونديال 2026.

ويري محمد الشناوي أن مشاركته في ختام مسابقة الدوري ستعزز من فرص وقوفه كحارس أساسي في المونديال لاسيما بعد أن طلب منه الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام حسن، إقناع الأهلي بإشراكه ضد النادي البورسعيدي.

جاهزية مصطفى شوبير

خلال الساعات الماضية، أعلن طبيب الأهلي أحمد جاب الله عن تعافي مصطفي شوبير من الإصابة حيث كان يعاني من إصابة في العضلة الخلفية ليصبح جاهزا من الناحية الطبية لمباراة المصري إلا أن الشناوي يأمل في العودة كحارس أساسي للفريق الأحمر.

