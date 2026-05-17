دوري أبطال أفريقيا

ماميلودي صنداونز

- -
17:00

الجيش الملكي

الدوري المصري

البنك الأهلي

- -
17:00

الجونة

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
14:30

نوتينجهام فورست

الدوري الإنجليزي

إيفرتون

- -
17:00

سندرلاند

جميع المباريات

الشناوي يطلب حراسة مرمي الأهلي ضد المصري.. ما السبب ؟

كتب : رمضان حسن

01:01 م 17/05/2026
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    محمد الشناوي
  • عرض 5 صورة
    محمد الشناوي حارس الأهلي
  • عرض 5 صورة
    محمد الشناوي (1)
  • عرض 5 صورة
    محمد الشناوي في المؤتمر الصحفي لمباراة يانج أفريكانز (2)

جدد محمد الشناوي حارس مرمي الأهلي، طلبه للجهاز الفني بقيادة ييس توروب المشاركة في ختام بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم أمام المصري البورسعيدي يوم 20 مايو الجاري.

وتحدث الشناوي مجددًا مع عادل مصطفي المدرب المساعد وطلب المشاركة يوم الأربعاء المقبل علي أمل ضمان المشاركة كحارس أساسي لمنتخب مصر الأول في مونديال 2026.

ويري محمد الشناوي أن مشاركته في ختام مسابقة الدوري ستعزز من فرص وقوفه كحارس أساسي في المونديال لاسيما بعد أن طلب منه الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام حسن، إقناع الأهلي بإشراكه ضد النادي البورسعيدي.

جاهزية مصطفى شوبير

خلال الساعات الماضية، أعلن طبيب الأهلي أحمد جاب الله عن تعافي مصطفي شوبير من الإصابة حيث كان يعاني من إصابة في العضلة الخلفية ليصبح جاهزا من الناحية الطبية لمباراة المصري إلا أن الشناوي يأمل في العودة كحارس أساسي للفريق الأحمر.

أحدث الموضوعات

سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الانخفاض بمنتصف تعاملات الأحد
لم نُخطر رسميًا.. مصدر يكشف موقف أسعار تذاكر المترو بعد زيادة الكهرباء
السعودية تحدد موعد تحري هلال ذي الحجة والوقوف بعرفات
سحر رامي تحيي ذكرى وفاة زوجها حسين الإمام برسالة مؤثرة
غرامة 5 آلاف.. حظر نقل جلود الأضاحي دون تصريح في الجيزة
