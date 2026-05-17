دوري أبطال أفريقيا

ماميلودي صنداونز

- -
17:00

الجيش الملكي

الدوري المصري

البنك الأهلي

- -
17:00

الجونة

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
14:30

نوتينجهام فورست

الدوري الإنجليزي

إيفرتون

- -
17:00

سندرلاند

هل يرحل إمام عاشور إلي نيوم السعودي ؟.. مصدر يكشف آخر التفاصيل

كتب : رمضان حسن

11:52 ص 17/05/2026
تترقب جماهير النادي الأهلي، معرفة مصير إمام عاشور نجم وسط الفريق في فترة الانتقالات الصيفية القادمة وهل سيرحل بالفعل عن النادي إلي الدوري السعودي أم سيمدد تعاقده ويستمر لسنوات جديدة داخل جدران القلعة الحمراء.

وتسبب آدم وطني وكيل أعمال إمام عاشور، في أزمة للاعب خلال الأيام الماضية عندما كشف أنه لن يستمر داخل الأهلي وسيرحل بنهاية الموسم إلي الدوري السعودي وتحديدًا نادي نيوم الذي يلعب له المدافع أحمد حجازي.

مصدر في الأهلي قال لـ"مصراوي"، إن النادي لا يمانع تمديد عقد إمام عاشور الذي ينتهي في صيف 2028 بهدف الحفاظ عليه لكن بالشروط المالية التي يراها الأهلي مناسبة وليس بالشروط التي يحاول اللاعب أن يفرضها وأهمها المساواة براتب زميليه تريزيجيه وزيزو.

وأكد المصدر، أن الأهلي منفتح علي بيع إمام عاشور إذا وصله عرض خارجي لا تقل قيمته عن 6 ملايين دولار ولن يسمح النادي ببيعه بأقل من هذا المبلغ.

هل ينضم إمام عاشور إلي نيوم السعودي

وأبدي نادي نيوم السعودي اهتمامًا كبيرًا بضم إمام عاشور في فترة الانتقالات المقبلة إلا أنه لم يقدَم عرض رسمي إلي الأهلي حتى الآن، لكن هناك وعود منحها وكيل اللاعب للأخير بأن النادي السعودي سيبدأ مفاوضاته الرسمية خلال أيام من أجل التعاقد معه.

غضب أهلاوي من وكيل إمام عاشور

وحرص سيد عبد الحفيظ عضو مجلس الإدارة علي التواصل مع آدم وطني وطلب منه عدم تحريض إمام عاشور علي افتعال أزمات داخل الفريق لاسيما وأن وطني، سبق له تحريض لاعب الفريق محمد عبد الله ومحاولة إجبار النادي علي احترافه في الدوري الفرنسي قبل أن يعلن المدير الرياضي محمد يوسف عدم التعامل معه نهائيًا.

وأكد عبد الحفيظ أيضًا لوكيل اللاعبين أن الأهلي لن يقبل بـ"لي ذراعه" مهما كانت قيمة وتأثير إمام أو أي لاعب آخر، وأن الباب مفتوح لرحيل أي لاعب لكن بشروط النادي المالية وبما يحقق مصلحة القلعة الحمراء ويتوافق مع الأهداف المستقبلية.

الاهلي امام عاشور الدوري المصري

"شارع الفن".. الحكومة تدرس إغلاق شوارع في وسط البلد أمام السيارات "مؤقتًا"
السعودية تحدد موعد تحري هلال ذي الحجة والوقوف بعرفات
هانتا وإيبولا يعيدان شبح الأوبئة العالمية.. وأفريقيا وأوروبا في دائرة الخطر
بعد انضمام أول موديل كهربائي| القائمة الكاملة لأسعار سيارات تويوتا في مصر
تصل إلى 17.25%.. أسعار الفائدة على شهادات البنك الأهلي
