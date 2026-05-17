تصدرت أمينة عرفي صاحبة الـ18 عامًا، حديث الوسط الرياضي في الساعات الماضية، بعد تحقيقها لانجاز تاريخي وتتويجها ببطولة العالم للإسكواش.

وفازت أمينة عرفي صاحبة الـ 18 عاما ببطولة العالم للإسكواش علي حساب نور الشربيني، لتصبح أصغر لاعبة تحصد البطولة على الإطلاق، وأصبحت أول لاعبة تحصد لقبي بطولة العالم للكبار والناشئين في نفس العام.

وتمتلك أمينة عرفي رقما تاريخيا، باعتبارها أصغر لاعبة تتوج ببطولة اسكواش من الفئة الذهبية، بعد التتويج ببطولة سنغافورة المفتوحة للتنس في عام 2024.

يسلط "مصراوي"، الضوء نحو أبرز المعلومات عن أمينة عرفي كالتالي:

تعد أمينة عرفي واحدة من أبرز المواهب في لعبة الاسكواش المصرية والعالمية، من مواليد 29 يونيو 2007.

وبالنظر لحياة أمينة عرفي، نجد أنها مارست لعبة الإسكواش من محض الصدفة، كما أن والدها لم يكن في حسبانه أن تنغمر نجلته في لعبة الإسكواش وتكون واحدة من أبطالها العالميين.

وقال والدها في حوار سابق: "في البداية لم نكن نعرف بموهبتها، كانت تمارس اللعبة بشكل عادي كباقي الاطفال".

لتؤكد أمينة عرفي حديث والدها في لقاء تلفزيوني مع الإعلامية منى الشاذلي، قائلة: "في طفولتي لم أكن أعرف لعبة الإسكواش، ومعرفتي بها جاءت بالصدفة"

وأضافت: "في أحد الأيام خلال طفولتي كنت أشاهد "كرتون" على التلفاز، وجاءت أمي لتغير القناة وكانت تريد معرفة نتيجة مباراة اسكواش للاعبة مصرية أمام أخري أجنبية".

وأردفت: "بعدما انتهت والدتي سألتني هل تعيد لي القناة لمشاهدة الكرتون، فأجبتها لا، وطلبت منها استكمال مشاهدة المباراة، ثم سألتها عن رغبتي في تجربة هذه اللعبة لتبدأ من هنا مشوارها في الإسكواش".

وعن الجانب الآخر في حياة أمينة عرفي، قالت انها تتمنى في دراستها أن تكون خريجة في مجال السياسة والاقتصاد.

علي الجانب الآخر قالت والدة امنية عرفي: "أمنية بدأت ممارسة اللعبة في سن الـ5 سنوات والنصف، وكنت أهتم بها كثيرًا للإهتمام بدراستها والإسكواش".

وتمنت أمنية عرفي مع مني الشاذلي من 4 سنوات أنا تحلم بأن تكون أصغر لاعبة تفوز ببطولة العالم للإسكواش، وهو ما تحقق أمس السبت.

وقالت: "نور الشربيني حققت الإنجاز التاريخي ده وهي عندها 20 سنة، وأنا نفسي أحققه وأنا 18 أو 19 سنة".

كما أكد والدها: "الدكتور محمد عرفي، اوضح ان حياتهم تغيرت لتوفير وقت تدريب أمينة، وقام بتغيير محل عمله ببسب وقت التمرين الخاص بها الذي كان يستغرق حوالي 4 ساعات يوميًا".

