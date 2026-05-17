دوري أبطال أفريقيا

ماميلودي صنداونز

17:00

الجيش الملكي

الدوري المصري

البنك الأهلي

17:00

الجونة

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

3 1
14:30

نوتينجهام فورست

الدوري الإنجليزي

إيفرتون

17:00

سندرلاند

لأول مرة في تاريخه.. رقم كارثي للزمالك بعد خسارة الكونفدرالية

كتب : هند عواد

02:28 م 17/05/2026

الزمالك واتحاد العاصمة

حقق الزمالك رقما سلبيا بخسارة الكونفدرالية الإفريقية، بركلات الترجيح من اتحاد العاصمة الجزائري.
وخسر الزمالك من اتحاد العاصمة الجزائري، بركلات الترجيح 8-7، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، وانتهت بفوز الأبيض بهدف نظيف، إلا أن المباراة وصلت بركلات الترجيح بعد انتهاء مجموع المباراتين بنتيجة 1-1.

رقم كارثي للزمالك

مع هزيمة الزمالك الكونفدرالية الإفريقية، بركلات الترجيح، تصبح أول مرة يخسر فيها الفريق نهائي قاري بركلات الترجيح.
وفاز الزمالك بـ6 نهائيات قارية وصلت إلى ركلات الترجيح، جاءت كالآتي:
ـ نهائي دوري أبطال إفريقيا 1986: فاز الزمالك على أفريكا سبور الإيفواري بركلات الترجيح 4-2

ـ نهائي دوري أبطال إفريقيا 1993: فاز الزمالك على أشانتي كوتوكو 7-6

ـ دوري أبطال إفريقيا 1996: فاز الزمالك على شوتنج ستارز النيجيري 5-4

ـ السوبر الإفريقي 1997: فاز الزمالك على المقاولون العرب 4-2
ـ الكونفدرالية 2018–19: فاز الزمالك على نهضة بركان المغربي 5-3

ـ السوبر الإفريقي 2025: فاز الزمالك على الأهلي 4-3

4 فرق في منطقة الخطر.. صراع الهبوط يشتعل والاتحاد يقترب من النجاة
خطفت الأنظار في مهرجان كان.. من هي عارضة الأزياء مايا أبو الحسن؟
ارتبط اسمه بـ سما المصري.. من هو الشاب الذي تم منعه من دخول السينما بسبب
هاني توفيق: الدعم النقدي يمنح الأموال فرصة "دوران اقتصادي" بدل استهلاكها
أسعار شرائح الكهرباء 2026.. تعرف على قيمة الاستهلاك ونظام العداد الكودي
