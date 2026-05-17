لأول مرة في تاريخه.. رقم كارثي للزمالك بعد خسارة الكونفدرالية

حقق الزمالك رقما سلبيا بخسارة الكونفدرالية الإفريقية، بركلات الترجيح من اتحاد العاصمة الجزائري.

وخسر الزمالك من اتحاد العاصمة الجزائري، بركلات الترجيح 8-7، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، وانتهت بفوز الأبيض بهدف نظيف، إلا أن المباراة وصلت بركلات الترجيح بعد انتهاء مجموع المباراتين بنتيجة 1-1.

رقم كارثي للزمالك

مع هزيمة الزمالك الكونفدرالية الإفريقية، بركلات الترجيح، تصبح أول مرة يخسر فيها الفريق نهائي قاري بركلات الترجيح.

وفاز الزمالك بـ6 نهائيات قارية وصلت إلى ركلات الترجيح، جاءت كالآتي:

ـ نهائي دوري أبطال إفريقيا 1986: فاز الزمالك على أفريكا سبور الإيفواري بركلات الترجيح 4-2

ـ نهائي دوري أبطال إفريقيا 1993: فاز الزمالك على أشانتي كوتوكو 7-6

ـ دوري أبطال إفريقيا 1996: فاز الزمالك على شوتنج ستارز النيجيري 5-4

ـ السوبر الإفريقي 1997: فاز الزمالك على المقاولون العرب 4-2

ـ الكونفدرالية 2018–19: فاز الزمالك على نهضة بركان المغربي 5-3

ـ السوبر الإفريقي 2025: فاز الزمالك على الأهلي 4-3

