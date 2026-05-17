مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

ماميلودي صنداونز

- -
17:00

الجيش الملكي

الدوري المصري

البنك الأهلي

- -
17:00

الجونة

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

2 1
14:30

نوتينجهام فورست

الدوري الإنجليزي

إيفرتون

- -
17:00

سندرلاند

جميع المباريات

إعلان

5 مصابين قبل حاسمة الدوري.. مستشفى الزمالك تربك حسابات معتمد جمال

كتب : محمد خيري

02:12 م 17/05/2026 تعديل في 02:24 م
  • عرض 21 صورة
  • عرض 21 صورة
    حزن لاعبي الزمالك بعد خسارة الكونفدرالية 2026 (2)
  • عرض 21 صورة
    حزن لاعبي الزمالك بعد خسارة الكونفدرالية 2026 (6)
  • عرض 21 صورة
    حزن لاعبي الزمالك بعد خسارة الكونفدرالية 2026 (21)
  • عرض 21 صورة
    حزن لاعبي الزمالك بعد خسارة الكونفدرالية 2026 (1)
  • عرض 21 صورة
    الزمالك يخسر لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية 2026 من اتحاد العاصمة
  • عرض 21 صورة
    أحداث الشوط الثاني من مباراة الزمالك واتحاد العاصمة (13)
  • عرض 21 صورة
    أحداث الشوط الثاني من مباراة الزمالك واتحاد العاصمة (18)
  • عرض 21 صورة
    أحداث الشوط الثاني من مباراة الزمالك واتحاد العاصمة (9)
  • عرض 21 صورة
    أحداث الشوط الثاني من مباراة الزمالك واتحاد العاصمة (14)
  • عرض 21 صورة
    أحداث الشوط الثاني من مباراة الزمالك واتحاد العاصمة
  • عرض 21 صورة
    أحداث الشوط الثاني من مباراة الزمالك واتحاد العاصمة (8)
  • عرض 21 صورة
    أحداث الشوط الثاني من مباراة الزمالك واتحاد العاصمة (5)
  • عرض 21 صورة
    أحداث الشوط الثاني من مباراة الزمالك واتحاد العاصمة (10)
  • عرض 21 صورة
    أحداث الشوط الثاني من مباراة الزمالك واتحاد العاصمة (7)
  • عرض 21 صورة
    أحداث الشوط الثاني من مباراة الزمالك واتحاد العاصمة (12)
  • عرض 21 صورة
    أحداث الشوط الثاني من مباراة الزمالك واتحاد العاصمة (2)
  • عرض 21 صورة
    أحداث الشوط الثاني من مباراة الزمالك واتحاد العاصمة (6)
  • عرض 21 صورة
    أحداث الشوط الثاني من مباراة الزمالك واتحاد العاصمة (3)
  • عرض 21 صورة
    أحداث الشوط الثاني من مباراة الزمالك واتحاد العاصمة (4)
  • عرض 21 صورة
    أحداث الشوط الثاني من مباراة الزمالك واتحاد العاصمة (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تلقى نادي الزمالك ضربة قوية قبل المواجهة الحاسمة أمام سيراميكا كليوباترا في الجولة الأخيرة من بطولة الدوري المصري الممتاز، بعد تزايد عدد الإصابات داخل صفوف الفريق الأول، عقب خسارة نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستعد الزمالك لمباراة مصيرية أمام سيراميكا كليوباترا، يوم الأربعاء المقبل، يحتاج خلالها إلى نقطة واحدة فقط من أجل التتويج بلقب الدوري، وسط حالة من القلق داخل الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال بسبب الغيابات المحتملة.

5 لاعبين يواجهون شبح الغياب

ويعاني خمسة لاعبين من إصابات متفاوتة قبل اللقاء المرتقب، وهم: المهدي سليمان، محمود حمدي الونش، محمد إسماعيل، محمد شحاتة، وعمر جابر.

ووفقًا لمصدر داخل النادي، فقد تقرر خضوع الرباعي: المهدي سليمان، محمد إسماعيل، محمود الونش، ومحمد شحاتة لفحوصات طبية دقيقة خلال الساعات المقبلة، لحسم موقفهم النهائي من المشاركة أمام سيراميكا كليوباترا.

وأوضح المصدر أن المهدي سليمان يعاني من إصابة في العضلة الضامة، بينما يعاني محمد إسماعيل من إصابة في العضلة الخلفية، في حين يشتكي محمود حمدي الونش من آلام في الركبة أبعدته عن المشاركة الأساسية في المباراة الأخيرة، رغم تواجده على مقاعد البدلاء.

موقف شحاتة وعمر جابر

أما محمد شحاتة فيعاني من إجهاد عام، وسط محاولات لتجهيزه في أسرع وقت ممكن قبل المواجهة الحاسمة.

وأشار المصدر إلى أن موقف عمر جابر لا يزال غير محسوم حتى الآن، في ظل معاناته من تمزق عضلي، ما يزيد من تعقيد حسابات الجهاز الفني قبل المباراة المرتقبة.

اقرأ أيضا:

انفعل مع جون إدوارد.. عبدالله السعيد ينفجر في وجه معتمد جمال بعد الخسارة

الأزمات تتوالى.. خسارة الزمالك للكونفدرالية تضعه في ورطة

"أكثر من ركلة جزاء".. سر انهيار محمد شحاتة بعد مباراة اتحاد العاصمة"

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك سيراميكا كليوباترا الدوري المصري

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

وزير الأوقاف السابق يوضح الحكم الشرعي في الأضحية بالطيور ويؤكد عدم جوازها
أخبار

وزير الأوقاف السابق يوضح الحكم الشرعي في الأضحية بالطيور ويؤكد عدم جوازها
20 صورة لـ إطلالات ياسمين صبري في مهرجان كان 2026
الموضة

20 صورة لـ إطلالات ياسمين صبري في مهرجان كان 2026
من ناشئين الأهلي.. حكاية محمد شحاتة من المعاناة لقيادة الزمالك
رياضة محلية

من ناشئين الأهلي.. حكاية محمد شحاتة من المعاناة لقيادة الزمالك
قفزة جديدة في سعر الدولار مقابل الجنيه في نهاية تعاملات اليوم.. ما السبب؟
أخبار البنوك

قفزة جديدة في سعر الدولار مقابل الجنيه في نهاية تعاملات اليوم.. ما السبب؟
"أشيلكم على راسي".. أول تعليق من محمد رمضان على أزمة أصحاب الجلباب الصعيدي
زووم

"أشيلكم على راسي".. أول تعليق من محمد رمضان على أزمة أصحاب الجلباب الصعيدي

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

معاشات يونيو قبل العيد.. هل تُصرف بالزيادة الجديدة؟
"مشمش العمار" في خطر.. ذبابة تُكبد المزارعين خسائر كبيرة بالقليوبية (فيديو وصور)
تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة وموعد انخفاض الحرارة