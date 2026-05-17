5 مصابين قبل حاسمة الدوري.. مستشفى الزمالك تربك حسابات معتمد جمال

"ننتبه ولا نسمح بلطم الخدود".. رسالة قوية من ممدوح عباس بعد خسارة الزمالك

تلقى نادي الزمالك ضربة قوية قبل المواجهة الحاسمة أمام سيراميكا كليوباترا في الجولة الأخيرة من بطولة الدوري المصري الممتاز، بعد تزايد عدد الإصابات داخل صفوف الفريق الأول، عقب خسارة نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستعد الزمالك لمباراة مصيرية أمام سيراميكا كليوباترا، يوم الأربعاء المقبل، يحتاج خلالها إلى نقطة واحدة فقط من أجل التتويج بلقب الدوري، وسط حالة من القلق داخل الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال بسبب الغيابات المحتملة.

5 لاعبين يواجهون شبح الغياب

ويعاني خمسة لاعبين من إصابات متفاوتة قبل اللقاء المرتقب، وهم: المهدي سليمان، محمود حمدي الونش، محمد إسماعيل، محمد شحاتة، وعمر جابر.

ووفقًا لمصدر داخل النادي، فقد تقرر خضوع الرباعي: المهدي سليمان، محمد إسماعيل، محمود الونش، ومحمد شحاتة لفحوصات طبية دقيقة خلال الساعات المقبلة، لحسم موقفهم النهائي من المشاركة أمام سيراميكا كليوباترا.

وأوضح المصدر أن المهدي سليمان يعاني من إصابة في العضلة الضامة، بينما يعاني محمد إسماعيل من إصابة في العضلة الخلفية، في حين يشتكي محمود حمدي الونش من آلام في الركبة أبعدته عن المشاركة الأساسية في المباراة الأخيرة، رغم تواجده على مقاعد البدلاء.

موقف شحاتة وعمر جابر

أما محمد شحاتة فيعاني من إجهاد عام، وسط محاولات لتجهيزه في أسرع وقت ممكن قبل المواجهة الحاسمة.

وأشار المصدر إلى أن موقف عمر جابر لا يزال غير محسوم حتى الآن، في ظل معاناته من تمزق عضلي، ما يزيد من تعقيد حسابات الجهاز الفني قبل المباراة المرتقبة.

