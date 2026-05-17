تسود حالة من التركيز داخل أروقة الزمالك عقب خسارة لقب كأس الكونفدرالية الأفريقية أمام اتحاد العاصمة، وذلك قبل المواجهة المرتقبة أمام سيراميكا كليوباترا في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ووفقًا لمصدر مطلع، فإن إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب استقرت على عدة قرارات مهمة، بهدف الحفاظ على استقرار الفريق خلال المرحلة المقبلة، وتجنب تأثر اللاعبين والجهاز الفني بتداعيات خسارة اللقب القاري.

رفض توقيع عقوبات على اللاعبين

ومن بين القرارات، عدم توقيع أي عقوبات مالية أو إدارية على لاعبي الفريق، بعدما رأت الإدارة أن اللاعبين قدموا ما لديهم خلال المباراة، وأن الفريق خسر اللقب في ظروف صعبة بعد الاحتكام إلى ركلات الترجيح.

وأكد المصدر أن مجلس الإدارة يفضل في الوقت الحالي دعم اللاعبين نفسيًا ومعنويًا، من أجل استعادة التوازن سريعًا والتركيز على مشوار الفريق في بطولة الدوري.

مصير معتمد جمال من الرحيل

كما حسمت الإدارة موقف معتمد جمال، المدير الفني للفريق، بالاستمرار في منصبه وقيادة الفريق بشكل طبيعي خلال مواجهة سيراميكا كليوباترا المقبلة، مع استمرار الثقة في الجهاز الفني خلال الفترة الحالية.

واستقرت إدارة الزمالك كذلك على إغلاق ملف خسارة الكونفدرالية نهائيًا، والتركيز بشكل كامل على مباراة سيراميكا كليوباترا، المقرر إقامتها الأربعاء المقبل، باعتبارها مواجهة مهمة في سباق المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز، وفرصة لاستعادة ثقة الجماهير بعد خسارة البطولة القارية.