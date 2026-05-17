مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

ماميلودي صنداونز

- -
17:00

الجيش الملكي

الدوري المصري

البنك الأهلي

- -
17:00

الجونة

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

3 1
14:30

نوتينجهام فورست

الدوري الإنجليزي

إيفرتون

- -
17:00

سندرلاند

جميع المباريات

إعلان

بينها مصير معتمد جمال.. قرارات هامة في الزمالك بعد خسارة الكونفدرالية

كتب : محمد خيري

01:37 م 17/05/2026 تعديل في 01:39 م
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    حزن لاعبي الزمالك بعد خسارة الكونفدرالية 2026 (4)
  • عرض 10 صورة
    حزن لاعبي الزمالك بعد خسارة الكونفدرالية 2026 (2)
  • عرض 10 صورة
    حزن لاعبي الزمالك بعد خسارة الكونفدرالية 2026 (23)
  • عرض 10 صورة
    حزن لاعبي الزمالك بعد خسارة الكونفدرالية 2026 (3)
  • عرض 10 صورة
    حزن لاعبي الزمالك بعد خسارة الكونفدرالية 2026 (22)
  • عرض 10 صورة
    حزن وصدمة جمهور الزمالك بعد خسارة الكونفدرالية الإفريقية 2026 (4)
  • عرض 10 صورة
    حزن وصدمة جمهور الزمالك بعد خسارة الكونفدرالية الإفريقية 2026 (3)
  • عرض 10 صورة
    حزن وصدمة جمهور الزمالك بعد خسارة الكونفدرالية الإفريقية 2026 (2)
  • عرض 10 صورة
    حزن لاعبي الزمالك بعد خسارة الكونفدرالية 2026 (20)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تسود حالة من التركيز داخل أروقة الزمالك عقب خسارة لقب كأس الكونفدرالية الأفريقية أمام اتحاد العاصمة، وذلك قبل المواجهة المرتقبة أمام سيراميكا كليوباترا في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ووفقًا لمصدر مطلع، فإن إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب استقرت على عدة قرارات مهمة، بهدف الحفاظ على استقرار الفريق خلال المرحلة المقبلة، وتجنب تأثر اللاعبين والجهاز الفني بتداعيات خسارة اللقب القاري.

رفض توقيع عقوبات على اللاعبين

ومن بين القرارات، عدم توقيع أي عقوبات مالية أو إدارية على لاعبي الفريق، بعدما رأت الإدارة أن اللاعبين قدموا ما لديهم خلال المباراة، وأن الفريق خسر اللقب في ظروف صعبة بعد الاحتكام إلى ركلات الترجيح.

وأكد المصدر أن مجلس الإدارة يفضل في الوقت الحالي دعم اللاعبين نفسيًا ومعنويًا، من أجل استعادة التوازن سريعًا والتركيز على مشوار الفريق في بطولة الدوري.

مصير معتمد جمال من الرحيل

كما حسمت الإدارة موقف معتمد جمال، المدير الفني للفريق، بالاستمرار في منصبه وقيادة الفريق بشكل طبيعي خلال مواجهة سيراميكا كليوباترا المقبلة، مع استمرار الثقة في الجهاز الفني خلال الفترة الحالية.

واستقرت إدارة الزمالك كذلك على إغلاق ملف خسارة الكونفدرالية نهائيًا، والتركيز بشكل كامل على مباراة سيراميكا كليوباترا، المقرر إقامتها الأربعاء المقبل، باعتبارها مواجهة مهمة في سباق المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز، وفرصة لاستعادة ثقة الجماهير بعد خسارة البطولة القارية.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك الكونفدرالية معتمد جمال

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

التحول للدعم النقدي في مصر يقترب.. ماذا تقول تجارب العالم؟
اقتصاد

التحول للدعم النقدي في مصر يقترب.. ماذا تقول تجارب العالم؟
منة فضالي تدافع عن الكلاب: اللي بيحرض على تسميمهم معدوم الرحمة
زووم

منة فضالي تدافع عن الكلاب: اللي بيحرض على تسميمهم معدوم الرحمة
هاني توفيق: الدعم النقدي يمنح الأموال فرصة "دوران اقتصادي" بدل استهلاكها
اقتصاد

هاني توفيق: الدعم النقدي يمنح الأموال فرصة "دوران اقتصادي" بدل استهلاكها
خطفت الأنظار في مهرجان كان.. من هي عارضة الأزياء مايا أبو الحسن؟
الموضة

خطفت الأنظار في مهرجان كان.. من هي عارضة الأزياء مايا أبو الحسن؟
تدخل الكباتن.. ماذا حدث داخل غرفة ملابس الزمالك بعد خسارة الكونفدرالية؟
رياضة محلية

تدخل الكباتن.. ماذا حدث داخل غرفة ملابس الزمالك بعد خسارة الكونفدرالية؟

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

معاشات يونيو قبل العيد.. هل تُصرف بالزيادة الجديدة؟
"مشمش العمار" في خطر.. ذبابة تُكبد المزارعين خسائر كبيرة بالقليوبية (فيديو وصور)
تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة وموعد انخفاض الحرارة