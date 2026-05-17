دخل مؤدي أغاني المهرجانات الشعبية حمو بيكا، قوائم تريند موقع البحث "جوجل"، بعد تحرير بلاغ ضده واتهامه بسرقة محتويات فيلا مستأجرة وإتلاف بعضها وعدم سداد فواتير المرافق.

وبدأت أزمة حمو بيكا، عقب تحرير بلاغ ضده في قسم شرطة أول أكتوبر من الطبيب عصام عدوي، بصفته وكيلاً عن كريمته مالكة فيلا يتهم فيه مؤدي أغاني المهرجانات بسرقة محتويات الفيلا وإتلاف بعضها.

تفاصيل البلاغ

وجاء في البلاغ أن مالكة الفيلا كانت وقعت عقد إيجار مع حمو بيكا ومدير شركة للإنتاج الفني، لمدة 5 سنوات تبدأ من يناير 2025، إلا أن الأخير تواصل مع والد المالكة طالباً إنهاء التعاقد وإخلاء الفيلا في مارس الماضي قبل انتهاء مدة العقد.

وأوضح محرر البلاغ أنه عقب مغادرة بيكا للفيلا، توجه لتفقدها، واكتشف اختفاء عدد من المنقولات، إلى جانب وجود تلفيات.

ماذا فعل حمو بيكا؟

وقام الطبيب عصام عدوي، بنشر توضيح جديد بشأن البلاغ المقدم ضد حمو بيكا، وذلك عبر صفحته في موقع "فيسبوك".

وكتب الطبيب: "مساء الخير.. أحب أوضح أنه ما تم تداوله من أخبار غير دقيقة ومبالغ فيها تجاه حمو بيكا، وذلك بخصوص استئجاره فيلا بنتي بمينا جاردن، مع العلم بالتزامه في جميع الأمور المالية الخاصة بالإيجار وبأمانته في نقل العفش وإبلاغي بموعد نقله".

وتابع: "ولم أتمكن من الحضور، ثم عند الاستلام فوجئت أن بعض المنقولات ناقصة ومفقودة، ولعدم وجود آلية للتواصل بيني وبين حمو حررت مذكرة، ثم تم التواصل بيننا وساعدني بالحصول عليها، وتم إنهاء الأمر بالود فيما بيننا".

صاحبك الغيران

وطرح حمو بيكا، بمشاركة مؤدي أغاني المهرجانات حسن شاكوش، أمس السبت، أغنية جديدة بعنوان "صاحبك الغيران"، وذلك عبر صفحاته في مواقع التواصل، وقناة شاكوش الرسمية في موقع "يوتيوب".

