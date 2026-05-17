يعيش محمد شحاتة، لاعب الفريق الأول بنادي الزمالك، حالة نفسية صعبة عقب خسارة لقب كأس الكونفدرالية الأفريقية أمام اتحاد العاصمة، في ظل سلسلة من الضغوط والأزمات التي تعرض لها اللاعب خلال الفترة الأخيرة.

وكان شحاتة قد أهدر ركلة الترجيح الأخيرة للفريق الأبيض خلال مواجهة النهائي، التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي، ليتسبب ذلك في خسارة الزمالك للقب القاري، بعدما حسم الفريق الجزائري البطولة بركلات الترجيح.

وعقب نهاية اللقاء، دخل اللاعب في حالة انهيار تام، حيث انفجر في نوبة بكاء شديدة داخل أرض الملعب، قبل أن تستمر حالته داخل غرفة الملابس، وسط محاولات من زملائه والجهاز الفني لاحتوائه وتهدئته.

أمنية والده الراحل تضاعف الضغوط

وكشف مصدر مقرب، في تصريحات خاصة، أن الحالة النفسية التي ظهر عليها محمد شحاتة لم تكن بسبب إهدار ركلة الجزاء فقط، وإنما نتيجة تراكم الضغوط والأحزان التي عاشها اللاعب مؤخرًا.

وأوضح المصدر أن اللاعب لا يزال متأثرًا بوفاة والده، التي جاءت قبل مواجهة الذهاب في نهائي الكونفدرالية، خاصة أنه لم يتمكن من حضور مراسم الجنازة بسبب ظروف السفر والطيران، وهو ما ترك أثرًا نفسيًا بالغًا عليه.

وأضاف أن شحاتة توجه إلى مسقط رأسه عقب عودته إلى القاهرة، وظل هناك لمدة يومين، قبل أن يمنحه مسؤولو الزمالك حرية اتخاذ قرار المشاركة في مباراة الإياب، دون ممارسة أي ضغوط عليه، إلا أن اللاعب أصر على التواجد مع الفريق.

وأشار المصدر إلى أن والد اللاعب الراحل كان قد طالبه قبل وفاته بتحقيق لقبي الكونفدرالية والدوري مع الزمالك، وهو ما جعل شحاتة يشعر بحزن مضاعف بعد خسارة اللقب، خاصة مع ارتباط اسمه بإهدار الركلة الحاسمة.

الزمالك يخسر بطولة الكونفدرالية

وخسر الزمالك لقب الكونفدرالية أمام اتحاد العاصمة بركلات الترجيح، بعدما انتهى الوقت الأصلي بفوز الفريق الأبيض بهدف دون رد، وهي النتيجة نفسها التي انتهت بها مواجهة الذهاب لصالح الفريق الجزائري، ليتساوى الفريقان في مجموع المباراتين قبل الاحتكام إلى ركلات الترجيح.

