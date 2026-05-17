تفقد يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، اليوم،. الأحد، عدد من اللجان بإدارة المحمودية لمتابعة سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل بمراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي للعام الدراسي.

وأكد وكيل الوزارة، خلال جولته، ضرورة الالتزام بجميع التعليمات والضوابط الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، مع توفير الأجواء المناسبة للطلاب داخل اللجان، بما يضمن أداء الامتحانات في هدوء واستقرار.

وأشار الديب إلى أن أكثر من مليون و٢٩٠ ألف طالب وطالبة يؤدون الامتحانات بمختلف الإدارات التعليمية بمحافظة البحيرة، وسط أجواء سادها الهدوء والانضباط، مع استمرار انعقاد غرفة العمليات المركزية على مدار الساعة لمتابعة سير الامتحانات والتعامل الفوري مع أي معوقات.

متابعة مدارس المحمودية

استهل الديب، جولته بزيارة مدرسة شدرشة الابتدائية، حيث تفقد لجان امتحانات الصفين الثالث والرابع الابتدائي، واطمأن على انتظام اللجان وسلامة الورقة الامتحانية وخلوها من الأخطاء، إلى جانب التأكد من وضوح الأسئلة ومطابقتها للمواصفات الفنية.

وأدى تلاميذ الصف الثالث الابتدائي امتحان مادة الرياضيات، بينما أدى تلاميذ الصف الرابع الابتدائي امتحاني اللغة الإنجليزية والعلوم.

وشدد وكيل الوزارة، على أن الانتقال من صف دراسي إلى آخر يجب أن يكون قائمًا على الاستحقاق الحقيقي، بما يعكس المستوى الفعلي للطالب وقدراته التعليمية، مؤكدًا أن الانضباط والشفافية داخل اللجان يمثلان حجر الأساس لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

تنمية المهارات الإملائية ومنع الهواتف

أكد الديب، اهتمام الوزارة بطلاب المرحلة الابتدائية، وضرورة تنمية المهارات الإملائية والكتابية لدى الطلاب باعتبارها من الركائز الأساسية لبناء طالب يمتلك قاعدة تعليمية سليمة.

كما شدد على حظر اصطحاب الهواتف المحمولة أو أي أجهزة إلكترونية داخل اللجان سواء للطلاب أو الملاحظين، مع التعامل الفوري والحاسم مع أي مخالفة يتم رصدها.

وأوضح أهمية توفير مناخ يسوده الهدوء والطمأنينة داخل اللجان، بما يساعد الطلاب على أداء الامتحانات في أجواء مستقرة وآمنة نفسيًا وتعليميًا.

متابعة امتحانات الثانوية

واصل وكيل الوزارة، جولته بتفقد مدرسة الشهيد محمد أحمد ناصر الثانوية، حيث تابع امتحانات مادة التاريخ للصف الأول الثانوي، ومادة اللغة الإنجليزية للصف الثاني الثانوي، واطمأن على مستوى الانضباط وانتظام العملية الامتحانية منذ اللحظات الأولى لانطلاقها.

وأجرى الديب، لقاءً مع طالبات الصف الثاني الثانوي للاطمئنان على تمكنهن من أداء الامتحان الإلكتروني دون معوقات، كما تابع سلامة البنية التحتية والتجهيزات الخاصة بنظام التابلت داخل المدرسة.

وفي ختام جولته، أكد استمرار المتابعة اليومية والميدانية بجميع الإدارات التعليمية، لضمان انتظام الامتحانات وتقديم الدعم الكامل للمدارس، مع توفير بيئة امتحانية آمنة ومنظمة تحقق مصلحة الطلاب وتحافظ على هيبة العملية التعليمية، متمنيًا لجميع الطلاب النجاح والتوفيق.