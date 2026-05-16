دوري أبطال أفريقيا

ماميلودي صنداونز

17:00

الجيش الملكي

الدوري المصري

البنك الأهلي

17:00

الجونة

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

14:30

نوتينجهام فورست

الدوري الإنجليزي

إيفرتون

17:00

سندرلاند

الأهلي يكشف تطورات إصابة مصطفى شوبير حارس مرمى الفريق

كتب : يوسف محمد

11:54 م 16/05/2026
  مصطفي شوبير
  مصطفى شوبير
    مصطفى شوبير
  • عرض 13 صورة
    مصطفى شوبير (3)
  مصطفى شوبير (1)
    مصطفى شوبير
  • عرض 13 صورة
    مصطفى شوبير (3)
  • عرض 13 صورة
    مصطفى شوبير (1)
  • عرض 13 صورة
    مصطفى شوبير
  • عرض 13 صورة
    احتفال مصطفى شوبير بعد هدف الأهلي
  • عرض 13 صورة
    مصطفى شوبير من مباراة الأهلي وإنبي
  • عرض 13 صورة
    تألق مصطفى شوبير في ركلات الترجيح (1) (1)
  • عرض 13 صورة
    مصطفى شوبير (1)
  • عرض 13 صورة
    سجود مصطفى شوبير (1)
  • عرض 13 صورة
    احتفال مصطفى شوبير أمام كاب فيردي (1)

عاد مصطفى شوبير حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق اليوم، بعد التخلص من الإصابة التي كان يعاني منها الفترة الماضية.

وكشف أحمد جاب الله طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، أن شوبير شارك بشكل طبيعي في مران الفريق الجماعي اليوم، وأن اللاعب بات جاهزا للمشاركة في المباريات المقبلة.

وأشار جاب الله، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للأهلي، أن شوبير تخلص من الإصابة العضلية، التي كان يعاني منها في الفترة الماضية.

موعد مباراة الأهلي المقبلة بالدوري

ويستعد المارد الأحمر لملاقاة نظيره المصري البورسعيدي، يوم الأربعاء المقبل الموافق 20 مايو الجاري، في إطار منافسات الدوري المصري "دوري نايل".

ومن المقرر إقامة المباراة يوم الأربعاء، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، في إطار منافسات الجولة السابعة بمرحلة تتويج البطل بالدوري.

ترتيب الأهلي في الدوري المصري

ويحتل النادي الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري "دوري نايل"، خلال الموسم الحالي برصيد 50 نقطة.

هل استحق الزمالك خسارة نهائي الكونفدرالية الإفريقية 2026؟
"حضور كبير".. جماهير الزمالك تزين مدرجات ستاد القاهرة لدعم اللاعبين في
والدة ياسمين صبري تكشف عن صورة جديدة والجمهور يعلق
أول صورة رومانسية.. أحمد الفيشاوي مع كاميلا فيونا بعد إعلان ارتباطهما
سرقة فيلا السفير الأوروبي.. 3 فيوزات أوقعت "لص العمرانية" في مأزق
