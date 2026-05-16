عاد مصطفى شوبير حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق اليوم، بعد التخلص من الإصابة التي كان يعاني منها الفترة الماضية.

وكشف أحمد جاب الله طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، أن شوبير شارك بشكل طبيعي في مران الفريق الجماعي اليوم، وأن اللاعب بات جاهزا للمشاركة في المباريات المقبلة.

وأشار جاب الله، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للأهلي، أن شوبير تخلص من الإصابة العضلية، التي كان يعاني منها في الفترة الماضية.

موعد مباراة الأهلي المقبلة بالدوري

ويستعد المارد الأحمر لملاقاة نظيره المصري البورسعيدي، يوم الأربعاء المقبل الموافق 20 مايو الجاري، في إطار منافسات الدوري المصري "دوري نايل".

ومن المقرر إقامة المباراة يوم الأربعاء، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، في إطار منافسات الجولة السابعة بمرحلة تتويج البطل بالدوري.

ترتيب الأهلي في الدوري المصري

ويحتل النادي الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري "دوري نايل"، خلال الموسم الحالي برصيد 50 نقطة.

أقرأ أيضًا:

مشادة قوية بين جماهير اتحاد العاصمة والزمالك في مدرجات ستاد القاهرة

ركلات جزاء أم أشواط إضافية.. ماذا يحدث إذا انتهت مباراة الزمالك واتحاد العاصمة بالتعادل؟