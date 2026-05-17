تفقد محمد كجك، نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم الأحد، عددًا من لجان الامتحانات بإدارة الخارجة التعليمية، لمتابعة سير امتحانات صفوف النقل في نهاية العام الدراسي، تنفيذًا لتوجيهات حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، بضرورة الاطمئنان على انتظام لجان الامتحانات وتوفير الأجواء المناسبة أمام الطلاب.

ورافق نائب المحافظ خلال الجولة الدكتور إبراهيم قناوي، مدير مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد، حيث شملت المتابعة مدرستي الشعراوي الثانوية بنات والزهور للتعليم الأساسي، للتأكد من انتظام امتحانات صفوف النقل داخل اللجان، وتوافر سبل الراحة والرعاية للطلاب.

انضباط داخل اللجان

وأكد نائب المحافظ أهمية تهيئة المناخ الملائم أمام الطلاب لأداء امتحانات صفوف النقل بسهولة ويسر، مشددًا على ضرورة المتابعة المستمرة داخل لجان الامتحانات، والتعامل الفوري مع أي معوقات قد تواجه الطلاب، بما يضمن سير العملية الامتحانية في هدوء وانضباط.

وشدد كجك على الالتزام بالإجراءات التنظيمية داخل لجان الامتحانات، ومراعاة توفير الهدوء والرعاية الكاملة للطلاب، خاصة مع بدء امتحانات صفوف النقل في مختلف المراحل التعليمية بالمحافظة.

35 ألف طالب يؤدون الامتحانات

وكانت امتحانات صفوف النقل للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2025/2026 قد انطلقت أمس السبت، ويؤديها نحو 35 ألف طالب وطالبة في الوادي الجديد، موزعين على 335 لجنة امتحانية بمختلف الإدارات التعليمية الخمس.

وتُجرى الامتحانات للصفوف من الثالث حتى السادس بالمرحلة الابتدائية، والصفين الأول والثاني بالمرحلتين الإعدادية والثانوية العامة، إضافة إلى صفوف النقل بمدارس الأمل للصم وضعاف السمع، وفصول المكفوفين والتعليم المجتمعي.