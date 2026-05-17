تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط تشكيلين عصابيين يضمان 7 أشخاص، من بينهم 4 سيدات، سبق لـ5 منهم ارتكاب وقائع جنائية، ويقيمون بنطاق محافظتي الجيزة والإسكندرية.

وتخصص نشاط المتهمين الإجرامي في سرقة المساكن والمشغولات الذهبية بأسلوبي "المغافلة، واقتحام الشقق الخالية من قاطنيها"، وذلك بدائرتي قسمي شرطة السيدة زينب وعين شمس.

المضبوطات

وتمكنت القوات من ضبط كمية من المشغولات الذهبية بحوزة المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب عدد من وقائع السرقة، كما أرشدوا عن المسروقات المستولى عليها.

الإجراءات القانونية

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبي جرائم السرقات

