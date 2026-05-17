أعلنت الفنانة جوري بكر تعرض حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام" للسرقة، مؤكدة أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكتبت عبر خاصية القصص القصيرة على "إنستجرام": "تعرض حسابي الشخصي على إنستجرام للسرقة من قبل شخص مجهول، ولن أتهاون في اتخاذ كل حقوقي القانونية".

وأضافت: "وبالفعل اتخذت جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتورط بهذا الفعل، لاستعادة الحساب ومحاسبة المسؤول عن هذا التصرف غير القانوني".

وخاضت جوري بكر موسم دراما رمضان 2026 بمسلسل كلهم بيحبوا مودي، الذي عُرض في النصف الأول من شهر رمضان.

مشاركة جوري بكر في مسلسل الست موناليزا

كما شاركت أيضًا في مسلسل الست موناليزا، الذي عُرض ضمن دراما رمضان، وشارك في بطولته مي عمر، سوسن بدر، وأحمد مجدي.

