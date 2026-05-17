حسين فهمي يعلق على منحه جائزة شخصية العام على هامش مهرجان كان

كتبت- أسماء مرسي:

شهدت السجادة الحمراء في مهرجان كان السينمائي 2026 في دورته الـ79 حضورا لافتا لعدد من النجمات العربيات والعالميات، اللاتي تنافسن بإطلالات جمعت بين الأناقة والجرأة والتفاصيل الفاخرة.



وتنوعت التصاميم بين الفساتين المطرزة، والقصات الجريئة، والألوان الملكية، إضافة إلى المجوهرات الراقية ولمسات المكياج الناعمة التي أكملت كل إطلالة بأسلوب مميز.

فيما يلي، إليكم أبرز إطلالات خطفت الأنظار في أيام مهرجان كان ٢٠٢٦:

هاندا أرتشيل



لفتت الممثلة التركية هاندا أرتشيل الأنظار بإطلالة جمعت بين الأناقة والجرأة، حيث تألقت بفستان ذهبي طويل من تصميم صوفي كوتور، جاء بقصة "الكب" وانسدل بانسيابية على القوام، فيما زُين بالكامل بتطريزات ذهبية لامعة أضفت على الإطلالة طابعا فخما وجذابا.

وأكملت إطلالتها بمجوهرات مميزة من بوميلاتو، مكونة من عقد وحلق، كما اعتمدت مكياجا ناعما بألوان النيود، مع تسريحة شعر منسدلة على الجانبين زادت من رقي اللوك.

بلقيس



لفتت المطربة بلقيس الأنظار بإطلالة ملكية باللون الذهبي، حيث ارتدت فستانا من دار الأزياء "روبرتو كافالي" تميز بتفاصيل لامعة وقصة محددة عند الخصر، إضافة إلى تصميم "حورية البحر" الذي أبرز قوامها بأناقة.

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات النيود، بينما أكملت إطلالتها بمجوهرات فاخرة من دار "ميسيكا" مكونة من حلق، وعقد وخاتم.

ياسمين صبري



تألقت الفنانة ياسمين صبري بفستان ذهبي طويل من تصميم رامي العلي، جاء بتطريزات لامعة وقصة "الكب"، فيما أضفت تفاصيل الترتر الفضي والشراشيب على الجزء السفلي لمسة جذابة وعصرية.

واختارت ياسمين مكياجا هادئا بدرجات النيود مع تسريحة شعر منسدلة بانسيابية، ونسقت إطلالتها مع مجوهرات ماسية ناعمة مكونة من حلق وأسورة.

نور الغندور



ظهرت الفنانة نور الغندور بإطلالة جمعت بين الفخامة والجرأة، حيث ارتدت فستانا أسود طويلا مزينا بتطريزات ونقوشات لافتة من توقيع المصمم اللبناني جورج حبيقة.

وجاء التصميم ضيقا على الجسم مع صيحة الظهر المكشوف، فيما أضفت مجوهرات "شوبارد" المكونة من أقراط طويلة وخاتم لمسة فاخرة على اللوك.

واعتمدت نور مكياجا ترابيا متناغما مع لون الفستان وبشرتها، من تنفيذ خبيرة التجميل البريطانية شارلوت تلبوري.

نادين نجيم



اختارت الفنانة اللبنانية نادين نجيم فستانا أسود جريئا بقصة "الكب"، تميز بأنه مزينا بتفاصيل الريش وتصميم محدد عند الخصر أبرز قوامها بأسلوب أنيق.

ونسقت إطلالتها مع مكياج ترابي وتسريحة شعر منسدلة على الكتفين، إضافة إلى مجوهرات ماسية مكونة من عقد وخاتم أضافت لمسة من الرقي والفخامة.

مايا أبو الحسن



لفتت عارضة الأزياء اللبنانية ووصيفة ملكة جمال لبنان، مايا أبو الحسن، الأنظار بإطلالة جريئة وأنيقة على السجادة الحمراء، حيث ارتدت فستانا أحمر ناري طويلا من تصميم نيكولا جبران.

وتميز الفستان بقصة "الكب" والتطريزات اللامعة التي جمعت بين الجرأة والرقي معا، كما اعتمدت مايا مكياجا قويا مع أحمر شفاه باللون الأحمر الناري، وتسريحة شعر منسدلة بانسيابية، وأكملت إطلالتها بمجوهرات من دار "معوض" اللبنانية.

ميليسا أصلي يازجي



بينما تألقت الممثلة وعارضة الأزياء التركية وملكة جمال تركيا لعام 2011 ميليسا أصلي يازجي بفستان أخضر أنيق من تصميم المصممة السعودية وعد العقيلي.

وجمع التصميم بين الفخامة الهادئة والجرأة، إذ جاء بصيحة الظهر المكشوف وقصة محددة عند الخصر مع تصميم "حورية البحر".



واختارت ميليسا تسريحة شعر منسدلة على الجانبين مع مكياج بدرجات النيود من تنفيذ خبيرة التجميل التركية مليكة آكسو، ما منحها إطلالة ناعمة.

اقرأ أيضًا:

يارا السكري تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة عبر إنستجرام (صور)

بالصور- روجينا تحتفل بخطوبة ابنة شقيقتها وسط أجواء عائلية



