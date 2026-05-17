دوري أبطال أفريقيا

ماميلودي صنداونز

17:00

الجيش الملكي

الدوري المصري

البنك الأهلي

17:00

الجونة

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

14:30

نوتينجهام فورست

الدوري الإنجليزي

إيفرتون

17:00

سندرلاند

بسبب ذكرى الـ6-1.. عبدالواحد السيد ينفعل على خالد طلعت: "الجمهور مش مستحمل"

كتب : محمد عبد الهادي

12:00 م 17/05/2026
    حزن لاعبي الزمالك بعد خسارة الكونفدرالية 2026 (4)
    حزن لاعبي الزمالك بعد خسارة الكونفدرالية 2026 (1)
    حزن لاعبي الزمالك بعد خسارة الكونفدرالية 2026 (6)
    حزن لاعبي الزمالك بعد خسارة الكونفدرالية 2026 (2)
    حزن لاعبي الزمالك بعد خسارة الكونفدرالية 2026 (3)
    حزن لاعبي الزمالك بعد خسارة الكونفدرالية 2026 (22)
    الزمالك يخسر لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية 2026 من اتحاد العاصمة
    أحداث الشوط الثاني من مباراة الزمالك واتحاد العاصمة (13)
    أحداث الشوط الثاني من مباراة الزمالك واتحاد العاصمة (18)
    أحداث الشوط الثاني من مباراة الزمالك واتحاد العاصمة (19)
    أحداث الشوط الثاني من مباراة الزمالك واتحاد العاصمة (17)
    حزن جمهور الزمالك في المدرجات بعد خسارة لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية 2026

انفعل عبدالواحد السيد مدير الكرة السابق بنادي الزمالك، على المحلل الرياضي خالد طلعت، عقب خسارة الأبيض لنهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية على يد اتحاد العاصمة الجزائري.

وخسر الزمالك بركلات الترجيح من اتحاد العاصمة 8-7، بعد التعادل ذهابًا وإيابًا بنتيجة 1-1، ليضيع الأبيض لقب الكونفدرالية الثالث في تاريخه.

ماذا حدث بين عبدالواحد السيد وخالد طلعت؟

تحدث خالد طلعت خلال ظهوره في برنامج اللعيب علي قناة "إم بي سي مصر"، على ذكرى خسارة الزمالك أمام الأهلي بنتيجة 6-1، والتي تتزامن ذكراها الـ 24 بخسارة الأبيض لنهائي كأس الكونفدرالية.

وقال خالد طلعت: "اليوم 16 مايو يوم حزين لجمهور الزمالك بسبب خسارة كأس الكونفدرالية، وذكري الـ6-1".

ليرد عليه عبدالواحد السيد بانفعال قائلًا: " إي الغرض من الكلام ده دلوقتي؟".

وتابع عبد الواحد: "إي علاقتها، أصلًا يعني الجمهور مش مستحمل".

