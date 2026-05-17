تعليق مثير من خالد الغندور بعد خسارة الزمالك للكونفدرالية

انفعل عبدالواحد السيد مدير الكرة السابق بنادي الزمالك، على المحلل الرياضي خالد طلعت، عقب خسارة الأبيض لنهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية على يد اتحاد العاصمة الجزائري.

وخسر الزمالك بركلات الترجيح من اتحاد العاصمة 8-7، بعد التعادل ذهابًا وإيابًا بنتيجة 1-1، ليضيع الأبيض لقب الكونفدرالية الثالث في تاريخه.

ماذا حدث بين عبدالواحد السيد وخالد طلعت؟

تحدث خالد طلعت خلال ظهوره في برنامج اللعيب علي قناة "إم بي سي مصر"، على ذكرى خسارة الزمالك أمام الأهلي بنتيجة 6-1، والتي تتزامن ذكراها الـ 24 بخسارة الأبيض لنهائي كأس الكونفدرالية.

وقال خالد طلعت: "اليوم 16 مايو يوم حزين لجمهور الزمالك بسبب خسارة كأس الكونفدرالية، وذكري الـ6-1".

ليرد عليه عبدالواحد السيد بانفعال قائلًا: " إي الغرض من الكلام ده دلوقتي؟".

وتابع عبد الواحد: "إي علاقتها، أصلًا يعني الجمهور مش مستحمل".

