رئيس البرلمان الإيراني: العالم يقف على أعتاب نظام عالمي جديد

كتب : محمد جعفر

01:36 م 17/05/2026

محمد باقر قاليباف

أكد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف أن النظام الدولي يشهد تحولات متسارعة تقف بالعالم على أعتاب مرحلة جديدة، مرجحاً أن تكون الكلمة العليا في المستقبل لدول الجنوب العالمي، في ظل تغير موازين القوى على الساحة الدولية.

استشهاد بالرؤية الصينية حول التحول العالمي

وأوضح قاليباف، أن ما تشهده المرحلة الحالية يمثل تحولاً تاريخياً غير مسبوق خلال القرن، مشيراً إلى ما نُقل عن الرئيس الصيني بشأن تسارع هذا التحول في مختلف مناطق العالم بوتيرة متسارعة وغير مسبوقة.

مستقبل يقوده الجنوب العالمي

وكتب قاليباف في منشور له عبر حسابه على منصة "إكس": "يقف العالم على أعتاب نظام عالمي جديد، وكما قال الرئيس شي إن التحول غير المسبوق منذ قرن يتسارع في جميع أنحاء العالم، وأؤكد أن صمود الشعب الإيراني الذي دام سبعين يومًا قد عجّل بهذا التحول، إن المستقبل ملكٌ لدول الجنوب العالمي".

