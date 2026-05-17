اندلع حريق في محيط محطة "براكة" النووية بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، بعد استهداف مولد كهربائي خارج المنطقة المحمية بطائرة مسيّرة.

تفاصيل السيطرة على الحريق

أعلنت الجهات المختصة في إمارة أبوظبي، عن تعاملها "الفوري والناجح" مع حريق اندلع في مولد كهربائي يقع خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة.

وأوضح مكتب أبوظبي الإعلامي في بيان له عبر منصة "إكس"، اليوم الأحد، أن الحريق نتج عن ضربة طائرة مسيّرة دون تسجيل أي إصابات بشرية، مؤكدا عدم وجود أي تأثير على مستويات السلامة الإشعاعية نظرا لاتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية اللازمة في موقع الحادث.

وأشارت الجهات المعنية إلى أنها ستواصل تقديم التحديثات والمستجدات فور توفرها.

الرقابة النووية تؤكد سلامة الأنظمة الحيوية واستمرار عمل جميع المحطات بشكل طبيعي

من جانبها، أكدت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في دولة الإمارات، أن الحريق الذي تمت السيطرة عليه لم يؤثر بأي شكل من الأشكال على سلامة المنشأة النووية أو على مدى جاهزية وكفاءة أنظمتها الأساسية.

وطمأنت الهيئة، الجمهور والجهات المعنية بأن جميع محطات توليد الطاقة في مجمع "براكة" تعمل بانتظام وبشكل طبيعي وفق أعلى معايير الأمان الدولية المتبعة في مثل هذه الظروف.

الدعوة إلى توخي الحذر والامتناع عن تداول الشائعات

أهابت السلطات المختصة في إمارة أبوظبي بكافة أفراد المجتمع والوسائل الإعلامية، بضرورة الامتناع التام عن تداول أو نشر أي شائعات أو معلومات غير موثقة حول الحادث، كما شددت على أهمية استقاء الأخبار والبيانات المتعلقة بالوضع الأمني والصحي من مصادرها الرسمية والمعتمدة فقط لضمان دقة المعلومات والحفاظ على الاستقرار المجتمعي.