رغم مرور 10 سنوات، إلا أن الذكريات الأليمة ما زالت تلقي بظلالها على جمهور نادي الزمالك، الذي تلقى ضربة موجعة أمس السبت، مشابهة لواقعة أليمة مرت بها الجماهير منذ عقد من الزمن.

ماذا حدث لجماهير الزمالك في 2016؟

في الـ23 من شهر إكتوبر 2016، بينما كانت الجماهير تستعد للاحتفال بالنجمة السادسة، والتتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الوصول للمباراة النهائية أمام صن داونز، حدث مالم يكن يتمناه اي مشجع ينتمي للقلعة البيضاء بضياع اللقب على يد صن داونز من علي الأراضي المصرية وبالتحديد علي ستاد برج العرب بالإسكندرية.

الزمالك خسر في مباراة الذهاب من صن داونز بنتيجة 3-0، وكان يقود الأبيض حينها المدرب المصري مؤمن سليمان، ورغم فوزه في مصر بنتيجة 1-0، إلا أن هذا الانتصار لم يكفي وتوج الفريق الجنوب أفريقي بدوري الأبطال أمام 70 ألف مشجع من أنصار الزمالك.

هزيمة اتحاد العاصمة تعيد للجماهير أحزان صن داونز

خسر الزمالك أمس السبت، من نظيره اتحاد العاصمة بركلات الترجيح 8-7، ليضيع لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية من علي أرضه في اللقاء الذي أقيم على ستاد القاهرة الدولي وبحضور ما يقرب من 50 ألف مشجع.

فخسارة الزمالك بالأمس أمام اتحاد العاصمة الجزائري أعادت لجماهير القلعة البيضاء ذكريات السقوط القاري المؤلم في نهائي عام 2016 أمام صن داونز الجنوب أفريقي.

والمفارقة الغريبة أن كلا النهائيين خسرهما الزمالك في مصر وكانا بمدربين محليين، الأول في 2016 كان بقيادة مؤمن سليمان، ونهائي الكونفدرالية تحت أنظار معتمد جمال.

