شهدت فعاليات افتتاح مشروع الدلتا الجديدة التنموي المتكامل، بحضور عبد الفتاح السيسي، عرض فيلم تسجيلي بعنوان "الدلتا الجديدة"، تناول ملامح المشروع وأهدافه في إطار جهود الدولة لبناء الجمهورية الجديدة وتحقيق التنمية الشاملة.

واستعرض الفيلم أهمية مشروع الدلتا الجديدة، مؤكدًا أنه لا يقتصر على استصلاح الأراضي الزراعية فقط، بل يشمل إنشاء بنية تحتية متكاملة تضم شبكات طرق ومرافق ومجتمعات عمرانية وخدمية قادرة على دعم العمل والإنتاج.

كما أبرز الفيلم حجم الجهود المصرية المشاركة في تنفيذ المشروع، باعتباره أحد أكبر المشروعات التنموية والزراعية، تحت شعار: "الدلتا الجديدة.. وعد جديد بحياة جديدة على أرض الوطن".