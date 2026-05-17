قاطع الرئيس عبدالفتاح السيسي، الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر، خلال افتتاح مشروع الدلتا الجديدة التنموي المتكامل في الضبعة.

وقال الرئيس السيسي: "يا بهاء مش عايزك تستعجل، في زملاء كتير معانا وفي ناس مش عارفين اللي بيتقال.. ارجع للخريطة اللي فاتت، وابدأ بالراحة قول للناس إيه التفاصيل عشان إحنا مش بنقول ده عشان نخلي المصريين يبقوا سعداء بنفسهم لأن اللي اتعمل بفضل من ربنا كبير ومش هيتعرف لو متكلمناش بالتفصيل".

وأضاف رئيس الجمهورية: "لازم نشرح بالراحة كل حاجة وتفصيلة، في مساحة أرض ضخمة جدًا اتعمل فيها مسارات مياه وكهرباء وطرق وغيرها، هي دي الحكاية، لما بقول كده لكل اللي سامعين وبيشوفوا الكلام ده عشان تفرحوا بيكم وبنفسكم وبلدكم".