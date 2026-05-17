إعلان

السيسي: "ما تحقق في الدلتا الجديدة إنجاز ضخم لازم المصريين يعرفوه"

كتب : محمد نصار

11:38 ص 17/05/2026

الرئيس السيسي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قاطع الرئيس عبدالفتاح السيسي، الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر، خلال افتتاح مشروع الدلتا الجديدة التنموي المتكامل في الضبعة.

وقال الرئيس السيسي: "يا بهاء مش عايزك تستعجل، في زملاء كتير معانا وفي ناس مش عارفين اللي بيتقال.. ارجع للخريطة اللي فاتت، وابدأ بالراحة قول للناس إيه التفاصيل عشان إحنا مش بنقول ده عشان نخلي المصريين يبقوا سعداء بنفسهم لأن اللي اتعمل بفضل من ربنا كبير ومش هيتعرف لو متكلمناش بالتفصيل".

وأضاف رئيس الجمهورية: "لازم نشرح بالراحة كل حاجة وتفصيلة، في مساحة أرض ضخمة جدًا اتعمل فيها مسارات مياه وكهرباء وطرق وغيرها، هي دي الحكاية، لما بقول كده لكل اللي سامعين وبيشوفوا الكلام ده عشان تفرحوا بيكم وبنفسكم وبلدكم".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الرئيس السيسي الدلتا الجديدة بهاء الغنام جهاز مستقبل مصر

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أسعار 6 عملات عربية ترتفع خلال تعاملات اليوم الأحد
أخبار البنوك

أسعار 6 عملات عربية ترتفع خلال تعاملات اليوم الأحد
هل يرحل إمام عاشور إلي نيوم السعودي ؟.. مصدر يكشف آخر التفاصيل
رياضة محلية

هل يرحل إمام عاشور إلي نيوم السعودي ؟.. مصدر يكشف آخر التفاصيل
انخفاض أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد بالأسواق (موقع رسمي)
اقتصاد

انخفاض أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد بالأسواق (موقع رسمي)
تعليق مثير من خالد الغندور بعد خسارة الزمالك للكونفدرالية
رياضة محلية

تعليق مثير من خالد الغندور بعد خسارة الزمالك للكونفدرالية
ماذا يفعل الحاج في مزدلفة؟.. دار الإفتاء توضح أعمال ليلة النحر
أخبار

ماذا يفعل الحاج في مزدلفة؟.. دار الإفتاء توضح أعمال ليلة النحر

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

متى يشعر المواطن بثمار التنمية؟.. الرئيس السيسي يُجيب
"مشمش العمار" في خطر.. ذبابة تُكبد المزارعين خسائر كبيرة بالقليوبية (فيديو وصور)
تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة وموعد انخفاض الحرارة