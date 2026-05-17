دوري أبطال أفريقيا

ماميلودي صنداونز

- -
17:00

الجيش الملكي

الدوري المصري

البنك الأهلي

- -
17:00

الجونة

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
14:30

نوتينجهام فورست

الدوري الإنجليزي

إيفرتون

- -
17:00

سندرلاند

الأزمات تتوالى.. خسارة الزمالك للكونفدرالية تضعه في ورطة

كتب : محمد خيري

11:28 ص 17/05/2026
    حزن لاعبي الزمالك بعد خسارة الكونفدرالية 2026 (2)
    حزن لاعبي الزمالك بعد خسارة الكونفدرالية 2026 (6)
    حزن لاعبي الزمالك بعد خسارة الكونفدرالية 2026 (21)
    حزن لاعبي الزمالك بعد خسارة الكونفدرالية 2026 (1)
    حزن لاعبي الزمالك بعد خسارة الكونفدرالية 2026 (22)
    أحداث الشوط الثاني من مباراة الزمالك واتحاد العاصمة (13)
    أحداث الشوط الثاني من مباراة الزمالك واتحاد العاصمة (18)
    أحداث الشوط الثاني من مباراة الزمالك واتحاد العاصمة (17)
    أحداث الشوط الثاني من مباراة الزمالك واتحاد العاصمة (14)
    أحداث الشوط الثاني من مباراة الزمالك واتحاد العاصمة (11)
    أحداث الشوط الثاني من مباراة الزمالك واتحاد العاصمة (9)
    أحداث الشوط الثاني من مباراة الزمالك واتحاد العاصمة (7)
    أحداث الشوط الثاني من مباراة الزمالك واتحاد العاصمة (10)
    أحداث الشوط الثاني من مباراة الزمالك واتحاد العاصمة (5)
    أحداث الشوط الثاني من مباراة الزمالك واتحاد العاصمة (8)
    أحداث الشوط الثاني من مباراة الزمالك واتحاد العاصمة (12)

تجاوزت خسارة الزمالك لقب كأس الكونفدرالية الأفريقية حدود الإخفاق الرياضي، بعدما تكبد النادي خسائر مالية كبيرة عقب ضياع الجائزة المخصصة لبطل البطولة القارية.

اتحاد العاصمة يحقق الكونفدرالية

وخطف اتحاد العاصمة لقب الكونفدرالية للمرة الثانية في تاريخه، بعد تفوقه على الزمالك بركلات الترجيح بنتيجة (8-7)، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد القاهرة الدولي، عقب انتهاء الوقت الأصلي بفوز الفريق الأبيض بهدف دون رد.

وكان ممثل الكرة الجزائرية قد حسم مواجهة الذهاب بالنتيجة نفسها، ليتعادل الفريقان بنتيجة (1-1) في مجموع المباراتين، قبل أن تبتسم ركلات الترجيح للفريق الضيف، وتحرم الزمالك من التتويج القاري.

ورطة الزمالك بعد خسارة الكونفدرالية

ولم تقتصر تداعيات الخسارة على فقدان اللقب فقط، بل امتدت إلى الجانب المالي، بعدما أهدر الزمالك فرصة الحصول على مكافأة التتويج بالبطولة، والتي تُقدر بـ4 ملايين دولار، بينما اكتفى بالحصول على مليوني دولار باعتباره وصيفًا للمسابقة.

وتُمثل هذه الخسارة ضربة قوية لإدارة النادي، التي كانت تعول على العائد المالي للبطولة في تخفيف حدة الأزمات التي يمر بها الفريق، وعلى رأسها ملف إيقاف القيد، في ظل تراكم القضايا والغرامات الموقعة ضد النادي خلال الفترة الأخيرة.

وبات الزمالك مطالبًا بإيجاد حلول سريعة لأزماته المالية والإدارية، بعد ضياع فرصة كانت تمثل طوق نجاة مهمًا للقلعة البيضاء على المستويين الرياضي والاقتصادي، قبل أيام قليلة من انتهاء مهلة الحصول على الرخصة الأفريقية وتحديدا يوم 31 مايو الجاري.

