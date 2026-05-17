شن عبدالله السعيد، لاعب الفريق الأول بنادي الزمالك، هجومًا حادًا على معتمد جمال المدير الفني للفريق الأبيض، عقب خسارة لقب كأس الكونفدرالية الأفريقية.



وأبدى عبدالله السعيد، لاعب وسط الفريق الأبيض، انفعالًا واضحًا فور نهاية اللقاء، اعتراضًا على الأداء الفني وطريقة إدارة المباراة، موجّهًا انتقادات حادة للجهاز الفني بقيادة معتمد جمال، بعد ضياع اللقب القاري.

غضب عبدالله السعيد بعد الخسارة

ووفقًا لمصدر مطلع، فإن السعيد دخل في نقاش غاضب مع جون إدوارد المدير الرياضي للنادي، أثناء نزوله إلى أرض الملعب لمواساة اللاعبين عقب صافرة النهاية، معبرًا عن استيائه من التراجع الدفاعي للفريق رغم تسجيل هدف مبكر خلال اللقاء.

وقال اللاعب، بحسب المصدر: "دي خطة يلعب بيها؟ بندافع من أول المباراة رغم إننا سجلنا بدري.. حرام الجمهور يمشي زعلان".

وأضاف المصدر أن المدير الرياضي حاول تهدئة عبدالله السعيد واحتواء حالة الغضب التي سيطرت على عدد من لاعبي الفريق بعد خسارة اللقب، في ظل حالة الإحباط الجماهيري الكبيرة داخل استاد القاهرة.

الزمالك يخسر لقب الكونفدرالية

وخسر الزمالك لقب كأس الكونفدرالية الأفريقية أمام اتحاد العاصمة بركلات الترجيح، في المباراة التي أقيمت مساء أمس على استاد القاهرة الدولي، بعدما انتهى الوقت الأصلي بفوز الفريق الأبيض بهدف دون رد، وهي النتيجة ذاتها التي انتهت بها مواجهة الذهاب لصالح الفريق الجزائري.

