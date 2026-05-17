دوري أبطال أفريقيا

ماميلودي صنداونز

17:00

الجيش الملكي

الدوري المصري

البنك الأهلي

17:00

الجونة

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

14:30

نوتينجهام فورست

الدوري الإنجليزي

إيفرتون

17:00

سندرلاند

انفعل مع جون إدوارد.. عبدالله السعيد ينفجر في وجه معتمد جمال بعد الخسارة

كتب : محمد خيري

10:55 ص 17/05/2026 تعديل في 11:03 ص
    حزن لاعبي الزمالك بعد خسارة الكونفدرالية 2026 (4)
    حزن لاعبي الزمالك بعد خسارة الكونفدرالية 2026 (21)
    حزن لاعبي الزمالك بعد خسارة الكونفدرالية 2026 (23)
    حزن لاعبي الزمالك بعد خسارة الكونفدرالية 2026 (6)
    حزن لاعبي الزمالك بعد خسارة الكونفدرالية 2026 (3)
    حزن لاعبي الزمالك بعد خسارة الكونفدرالية 2026 (2)
    حزن لاعبي الزمالك بعد خسارة الكونفدرالية 2026 (1)
    الزمالك يخسر لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية 2026 من اتحاد العاصمة

شن عبدالله السعيد، لاعب الفريق الأول بنادي الزمالك، هجومًا حادًا على معتمد جمال المدير الفني للفريق الأبيض، عقب خسارة لقب كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأبدى عبدالله السعيد، لاعب وسط الفريق الأبيض، انفعالًا واضحًا فور نهاية اللقاء، اعتراضًا على الأداء الفني وطريقة إدارة المباراة، موجّهًا انتقادات حادة للجهاز الفني بقيادة معتمد جمال، بعد ضياع اللقب القاري.

غضب عبدالله السعيد بعد الخسارة

ووفقًا لمصدر مطلع، فإن السعيد دخل في نقاش غاضب مع جون إدوارد المدير الرياضي للنادي، أثناء نزوله إلى أرض الملعب لمواساة اللاعبين عقب صافرة النهاية، معبرًا عن استيائه من التراجع الدفاعي للفريق رغم تسجيل هدف مبكر خلال اللقاء.

وقال اللاعب، بحسب المصدر: "دي خطة يلعب بيها؟ بندافع من أول المباراة رغم إننا سجلنا بدري.. حرام الجمهور يمشي زعلان".

وأضاف المصدر أن المدير الرياضي حاول تهدئة عبدالله السعيد واحتواء حالة الغضب التي سيطرت على عدد من لاعبي الفريق بعد خسارة اللقب، في ظل حالة الإحباط الجماهيري الكبيرة داخل استاد القاهرة.

الزمالك يخسر لقب الكونفدرالية

وخسر الزمالك لقب كأس الكونفدرالية الأفريقية أمام اتحاد العاصمة بركلات الترجيح، في المباراة التي أقيمت مساء أمس على استاد القاهرة الدولي، بعدما انتهى الوقت الأصلي بفوز الفريق الأبيض بهدف دون رد، وهي النتيجة ذاتها التي انتهت بها مواجهة الذهاب لصالح الفريق الجزائري.

الزمالك عبدالله السعيد اتحاد العاصمة الكونفدرالية

هانتا وإيبولا يعيدان شبح الأوبئة العالمية.. وأفريقيا وأوروبا في دائرة الخطر
هانتا وإيبولا يعيدان شبح الأوبئة العالمية.. وأفريقيا وأوروبا في دائرة الخطر
أخبار مصر

بعد اتهامه بالسرقة والإتلاف.. كواليس انتهاء أزمة حمو بيكا وطبيب أكتوبر
"شارع الفن".. الحكومة تدرس إغلاق شوارع في وسط البلد أمام السيارات "مؤقتًا"
فستان الفرح تحول كفن.. صدمة في المنوفية لوفاة طبيبة شابة قبل عقد قرانها
