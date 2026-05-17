قال العميد دكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية، إن شهر يونيو 2013 مثّل نقطة تحول فارقة في تاريخ الدولة المصرية، في ظل ما واجهته البلاد آنذاك من تحديات وأزمات كبيرة، قبل أن تبدأ مرحلة جديدة عنوانها الاستقرار والعمل والتنمية.

وأضاف الغنام، خلال كلمته أمام عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاح مشروع الدلتا الجديدة، أن الرئيس السيسي تحمّل مسؤولية الوطن في مرحلة دقيقة، مستندًا إلى إيمانه بقدرة الشعب المصري على تجاوز التحديات وتحقيق الإنجازات.

وأكد المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر، أن مصر أصبحت، بفضل رؤية قيادتها السياسية، ملاذًا آمنًا ومحورًا للاستقرار في المنطقة، بعد نجاحها في مواجهة الإرهاب والانطلاق نحو تنفيذ مشروعات التنمية الشاملة.

وأشار إلى أن الدولة المصرية تمسكت بثوابتها الوطنية والقومية، وعملت على دعم جهود السلام وحماية أمنها القومي ومحيطها العربي، مؤكدًا أن ما تحقق جاء نتيجة رؤية واضحة وإرادة شعبية قوية.