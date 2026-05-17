يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، افتتاح مشروع الدلتا الجديدة التنموي المتكامل فى الضبعة.

كما يشهد الرئيس السيسي فعاليات موسم حصاد القمح 2026، في إطار متابعة جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي وزيادة معدلات الإنتاج الزراعي، ضمن خطط التوسع في الرقعة الزراعية والمشروعات القومية.

ووصل الرئيس السيسي قبل قليل، إلى مقر افتتاح مشروع الدلتا الجديدة التنموي.

وتتضمن الفعاليات استعراض معدلات توريد القمح المحلي، وجهود دعم المزارعين، إلى جانب متابعة تطورات مشروعات الاستصلاح الزراعي الحديثة، التي تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل فاتورة الاستيراد، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز استقرار الأسواق.

ويأتي موسم حصاد القمح هذا العام بالتزامن مع استمرار الدولة في تنفيذ استراتيجية التنمية الزراعية، عبر التوسع في استخدام التقنيات الحديثة ورفع كفاءة الإنتاج، فضلا عن توفير حوافز للمزارعين وتشجيع زيادة المساحات المنزرعة بالمحاصيل الاستراتيجية.