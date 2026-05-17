تفاصيل فيديو اعتداء طالب على معلم داخل مدرسة.. "التعليم" تكشف مفاجأة

كتب : أسامة علاء الدين

11:12 ص 17/05/2026 تعديل في 11:36 ص
    احتجاز طالب لمعلم داخل مدرسة (1)
    احتجاز طالب لمعلم داخل مدرسة (3)
    احتجاز طالب لمعلم داخل مدرسة (1)
    احتجاز طالب لمعلم داخل مدرسة (4)

أثار مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الجدل داخل محافظة القليوبية، بعدما ظهر فيه طالب يحتجز أحد المعلمين داخل إحدى المدارس الثانوية الفندقية الخاصة التابعة لإدارة شرق شبرا الخيمة التعليمية.

تفاصيل احتجاز طالب معلمه بمدرسة في القليوبية

وكشف مصدر بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية، أن الواقعة ليست جديدة كما تم تداولها خلال الساعات الماضية، موضحًا أنها تعود إلى الفصل الدراسي الأول، وتم التعامل معها فور حدوثها داخل المدرسة وإنهاء الأمر بشكل ودي بين الطرفين.

تفاصيل ما حدث داخل المدرسة

وأضاف المصدر، أن الطالب لم يكن يقصد الإساءة إلى المعلم، وأن ما حدث جاء على سبيل المزاح بسبب قوة العلاقة بينهما، لافتًا إلى أن أحد الطلاب قام بتصوير الواقعة ونشرها، ما تسبب في إعادة تداولها وإثارة الجدل من جديد.

إعادة تداول الفيديو

وأشار المصدر إلى أن إدارة المدرسة والتعليم بالقليوبية تعاملت مع الواقعة في وقتها، ولم يتم تسجيل أي تطورات جديدة بشأنها، مؤكدًا استغرابه من إعادة نشر الفيديو مرة أخرى رغم انتهاء الأزمة منذ فترة.

تفاعل رواد مواقع التواصل

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا الفيديو بشكل واسع، معبرين عن استيائهم من الواقعة، قبل أن تكشف مديرية التعليم بالقليوبية تفاصيلها وحقيقة توقيت حدوثها.

