كشف مصدر مطلع، أنه يجرى حاليًا دراسة تقديم المزيد من التسهيلات الخاصة بتذاكر ركوب المونوريل خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار التيسير على المواطنين وتحسين تجربة التنقل.

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن الجهات المعنية تضع في اعتبارها مطالب المواطنين والملاحظات التي تظهر تباعًا مع استمرار التشغيل، تمهيدًا لاتخاذ قرارات من شأنها تعزيز الاستفادة من خدمات المونوريل وتوفير مزيد من المرونة للركاب.

وكانت وزارة النقل، ممثلة في هيئة الأنفاق، قد أعلنت تخفيضات بنسبة 50% على أسعار تذاكر ركوب المونوريل للمرحلة الأولى، وذلك يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، بالإضافة إلى الإجازات والعطلات الرسمية، لمدة 3 أشهر.