قبل النهائي بساعة.. نجوم الزمالك يتفاعلون مع منشور محمد صلاح

تملأ جماهير نادي الزمالك مدرجات ستاد القاهرة الدولي، لدعم لاعبي الفريق خلال مباراة اتحاد العاصمة الجزائري بالكونفدرالية.

ويلاقي نادي الزمالك نظيره اتحاد العاصمة الجزائري اليوم السبت، على ستاد "القاهرة الدولي"، ضمن منافسات إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتتزين مدرجات ستاد القاهرة الدولي بآلاف الجماهير الزمالكاوية، التي جاء لمتابعة مباراة نهائي الكونفدرالية ودعم لاعبي الأبيض في مباراة اليوم.

نتيجة مباراة الذهاب بين الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري

وكانت مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين الأسبوع الماضي، انتهت لصالح الفريق الجزائري، بنتيجة هدف دون مقابل.

ويحتاج الفارس الأبيض لتحقيق الفوز بفارق هدفين في مباراة اليوم، لضمان حصد لقب النسخة الحالية من البطولة.

ألقاب الزمالك في كأس الكونفدرالية الأفريقية

ويمتلك الفارس الأبيض لقبين في بطولة كأس الكونفدرالية، حيث توج باللقب في عامي 2019 و2024.