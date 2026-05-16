أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، تشكيل فريقه الرسي لمواجهة اتحاد العاصمة، في نهائي كأس الكونفدرالية.

ويلاقي نادي الزمالك اليوم السبت 16 مايو الجاري، نظيره اتحاد العاصمة الجزائري، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، في إياب نهائي الكونفدرالية.

ويدخل نادي الزمالك مباراة اتحاد العاصمة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى : مهدي سليمان.

خط الدفاع : أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – محمد إبراهيم.

خط الوسط : محمد شحاتة – عبد الله السعيد – آدم كايد.

خط الهجوم : شيكو بانزا – عدي الدباغ – خوان بيزيرا.

نتيجة مباراة الذهاب بين الزمالك واتحاد العاصمة

وكانت مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين الأسبوع الماضي، انتهت لصالح الفريق الجزائري، بنتيجة هدف دون مقابل في اللقاء الذي أقيم بالجزائر.

