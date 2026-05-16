مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري السعودي

الهلال

2 0
19:05

نادي نيوم

الدوري السعودي

أهلي جدة

0 0
21:00

الخلود

الكونفيدرالية الأفريقية

الزمالك

1 0
21:00

اتحاد العاصمة

جميع المباريات

إعلان

"ثلاثي هجومي".. تشكيل الزمالك الرسمي لمواجهة اتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية

كتب : يوسف محمد

08:07 م 16/05/2026
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    الزمالك ضد اتحاد العاصمة (3)
  • عرض 13 صورة
    الزمالك ضد اتحاد العاصمة (5)
  • عرض 13 صورة
    الزمالك ضد اتحاد العاصمة (4)
  • عرض 13 صورة
    الجماهير لمباراة الزمالك واتحاد العاصمة
  • عرض 13 صورة
    الزمالك واتحاد العاصمة (1)_1
  • عرض 13 صورة
    الزمالك واتحاد العاصمة (3)
  • عرض 13 صورة
    الزمالك واتحاد العاصمة (2)
  • عرض 13 صورة
    الزمالك واتحاد العاصمة (1)_1
  • عرض 13 صورة
    الزمالك واتحاد العاصمة (1)
  • عرض 13 صورة
    الزمالك واتحاد العاصمة (2)
  • عرض 13 صورة
    الزمالك واتحاد العاصمة
  • عرض 13 صورة
    الزمالك واتحاد العاصمة (9) (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، تشكيل فريقه الرسي لمواجهة اتحاد العاصمة، في نهائي كأس الكونفدرالية.

ويلاقي نادي الزمالك اليوم السبت 16 مايو الجاري، نظيره اتحاد العاصمة الجزائري، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، في إياب نهائي الكونفدرالية.

ويدخل نادي الزمالك مباراة اتحاد العاصمة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى : مهدي سليمان.

خط الدفاع : أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – محمد إبراهيم.

خط الوسط : محمد شحاتة – عبد الله السعيد – آدم كايد.

خط الهجوم : شيكو بانزا – عدي الدباغ – خوان بيزيرا.

نتيجة مباراة الذهاب بين الزمالك واتحاد العاصمة

وكانت مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين الأسبوع الماضي، انتهت لصالح الفريق الجزائري، بنتيجة هدف دون مقابل في اللقاء الذي أقيم بالجزائر.

أقرأ أيضًا:

"انهيارنا".. أول تعليق من محمد صلاح بعد هزيمة ليفربول أمام أستون فيلا برباعية

"بمشاركة مرموش".. مان سيتي يتوج بطلا لكأس الاتحاد الإنجليزي بعد الفوز على تشيلسي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك ضد اتحاد العاصمة كأس الكونفدرالية نادي الزمالك

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أول بيان رسمي من علوم البحار بشأن قرش الماكو بمنطقة القصير
أخبار مصر

أول بيان رسمي من علوم البحار بشأن قرش الماكو بمنطقة القصير

البيت الأبيض: ترامب يمتلك كل الخيارات للتعامل مع إيران لكنه يفضل الدبلوماسية
شئون عربية و دولية

البيت الأبيض: ترامب يمتلك كل الخيارات للتعامل مع إيران لكنه يفضل الدبلوماسية
شعبة القصابين: الجزار مش عارف يعيش وهامش ربحه لا يتجاوز 7%
أخبار مصر

شعبة القصابين: الجزار مش عارف يعيش وهامش ربحه لا يتجاوز 7%
"بعد أنباء رحيله".. منشور غامض من إمام عاشور بشعار الأهلي
مصراوي ستوري

"بعد أنباء رحيله".. منشور غامض من إمام عاشور بشعار الأهلي

عادل إمام يكشف أسرارًا عن حياته لأول مرة على MBC مصر في هذا الموعد
زووم

عادل إمام يكشف أسرارًا عن حياته لأول مرة على MBC مصر في هذا الموعد

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة.. الزمالك 1 - 0 اتحاد العاصمة.. بداية المباراة
الزمالك ضد اتحاد العاصمة.. ماذا يحدث في ستاد القاهرة بـ نهائي الكونفدرالية؟ (تغطية خاصة)
مباراة الزمالك واتحاد العاصمة في الكونفدرالية.. خبيرة أبراج تتوقع الفائز باللقب وحظوظ اللاعبين
شاهد مباراة الزمالك ببلاش.. 5 طرق لضبط قناة تايم سبورت الأرضية